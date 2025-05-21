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Her Şeyi İtiraf Etti: Icardi'den Eski Eşi Wanda Nara'ya Sert Sözler

Her Şeyi İtiraf Etti: Icardi'den Eski Eşi Wanda Nara'ya Sert Sözler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.05.2025 - 10:54

Wanda Nara ile birlikteliğini sonlandıran Galatasaraylı Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımın Kayserispor ile oynadığı maça gelmiş ve karşılaşmanın ardından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında sahne almıştı.

Ancak yıldız golcünün İstanbul’a kızlarını getirmemesi, taraftarlar arasında en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. 31 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla bu konuya açıklık getirdi.

Icardi, eski eşi Wanda Nara’nın kızlarını kendisine göstermediğini belirterek, “Maskelerin düşmesine az kaldı” ifadelerini kullandı.

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Icardi'nin sosyal medya hesabından Wanda Nara'ya dair yaptığı açıklama

Icardi'nin sosyal medya hesabından Wanda Nara'ya dair yaptığı açıklama

'Ve soran çok olduğu için neden kızlarım kutlamalarda yoktu da eşimin çocukları vardı... işte cevabı geliyor ve artık maskeler düşecek, çok az kaldı...

1. Annesi onların ülke dışına çıkmasına izin vermiyor.

2. Annesi kızlarımla konuşmamı engelliyor.

3. Annesi onları görmemi engelliyor.

4. Annesi, istediği kararlar çıkmayınca hâkimleri reddediyor.

5. Kızlarımı görebilmek için 6 aydır Arjantin’deyim ve onları sadece 1 gün görebildim.

6. Profesyonellerin yaptığı psikolojik değerlendirmeler, küçüklerin annelerinin söylediklerini tekrar ettiğini gösteriyor (açıkçası beyinlerini yıkıyor).

7. Hâkimin verdiği birçok karara uymuyor.

8. Kızları sürekli sosyal medyada paylaşıyor ama bana onlar hakkında paylaşım yapmamam için dava açtı. (Kızımın doğum gününde sadece bir silüet fotoğrafıyla selamlayabildim).

9. Sürekli sahte suçlamalarda bulunuyor... Kaç oldu bu?

10. Yeniden bağ kurmamızı mı istiyorsunuz? Boş konuşanlara gelsin: Aramızda yeniden bağ kurmak diye bir şey yok çünkü o bağ her zaman vardı; bu sadece annenin uydurması ve kaprisi.

11. Devam edelim mi, yoksa bu kadarı yeter mi? Zaten her şey dosyada mevcut... Çok az kaldı ve beklenen haberi alacağız, o zaman yalanlara, uydurmalara ve asıl meseleyi saptırmak için söylenen saçmalıklara tek tek cevap vereceğim.

Ve son olarak,

12. ÖNEMLİ olan şu ki, yaşlıları dolandıran, suçlu bir 'avukattan' ne bekleyebilirsiniz? Aynı kişi, dostları olan bir bölgede bana dava açarak bir şey elde etmeye çalışıyor. Aynı kişi avukatlarımı tehdit ediyor. Avukatlık ruhsatı 3. kez askıya alınmış biri. Kızlarımı 'savunan' bu bireyden ne beklenir? Hem o hem de onu temsilci olarak seçen kişi gerçekten çok şeyden yoksun.

Daha fazlasını da söyleyebilirim ama bazı şeyleri uygun ana saklıyorum.'

Neler olmuştu?

Neler olmuştu?

Geçtiğimiz yaz evliliklerini noktalama kararı alan Wanda Nara ile Icardi, evlerini ayırmıştı. Oldukça kaos dolu bir ayrılık süreci geçiren çift, Mart 2025'te de resmi olarak boşanmıştı. Bu dönemde Icardi, China Suarez ile Nara da rapçi L-Gante ile yeni bir hayata adım atmıştı. Ancak Nara, kısa bir süre sonra 'Hiçbir şey için erkeğe ihtiyacım yok' diyerek kızlarınla yaşayacağını ifade etmişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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