Her Şeyi İtiraf Etti: Icardi'den Eski Eşi Wanda Nara'ya Sert Sözler

'Ve soran çok olduğu için neden kızlarım kutlamalarda yoktu da eşimin çocukları vardı... işte cevabı geliyor ve artık maskeler düşecek, çok az kaldı...

1. Annesi onların ülke dışına çıkmasına izin vermiyor.

2. Annesi kızlarımla konuşmamı engelliyor.

3. Annesi onları görmemi engelliyor.

4. Annesi, istediği kararlar çıkmayınca hâkimleri reddediyor.

5. Kızlarımı görebilmek için 6 aydır Arjantin’deyim ve onları sadece 1 gün görebildim.

6. Profesyonellerin yaptığı psikolojik değerlendirmeler, küçüklerin annelerinin söylediklerini tekrar ettiğini gösteriyor (açıkçası beyinlerini yıkıyor).

7. Hâkimin verdiği birçok karara uymuyor.

8. Kızları sürekli sosyal medyada paylaşıyor ama bana onlar hakkında paylaşım yapmamam için dava açtı. (Kızımın doğum gününde sadece bir silüet fotoğrafıyla selamlayabildim).

9. Sürekli sahte suçlamalarda bulunuyor... Kaç oldu bu?

10. Yeniden bağ kurmamızı mı istiyorsunuz? Boş konuşanlara gelsin: Aramızda yeniden bağ kurmak diye bir şey yok çünkü o bağ her zaman vardı; bu sadece annenin uydurması ve kaprisi.

11. Devam edelim mi, yoksa bu kadarı yeter mi? Zaten her şey dosyada mevcut... Çok az kaldı ve beklenen haberi alacağız, o zaman yalanlara, uydurmalara ve asıl meseleyi saptırmak için söylenen saçmalıklara tek tek cevap vereceğim.

Ve son olarak,

12. ÖNEMLİ olan şu ki, yaşlıları dolandıran, suçlu bir 'avukattan' ne bekleyebilirsiniz? Aynı kişi, dostları olan bir bölgede bana dava açarak bir şey elde etmeye çalışıyor. Aynı kişi avukatlarımı tehdit ediyor. Avukatlık ruhsatı 3. kez askıya alınmış biri. Kızlarımı 'savunan' bu bireyden ne beklenir? Hem o hem de onu temsilci olarak seçen kişi gerçekten çok şeyden yoksun.

Daha fazlasını da söyleyebilirim ama bazı şeyleri uygun ana saklıyorum.'