Her Şeyi İtiraf Etti: Icardi'den Eski Eşi Wanda Nara'ya Sert Sözler
Wanda Nara ile birlikteliğini sonlandıran Galatasaraylı Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımın Kayserispor ile oynadığı maça gelmiş ve karşılaşmanın ardından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında sahne almıştı.
Ancak yıldız golcünün İstanbul’a kızlarını getirmemesi, taraftarlar arasında en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. 31 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla bu konuya açıklık getirdi.
Icardi, eski eşi Wanda Nara’nın kızlarını kendisine göstermediğini belirterek, “Maskelerin düşmesine az kaldı” ifadelerini kullandı.
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Icardi'nin sosyal medya hesabından Wanda Nara'ya dair yaptığı açıklama
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