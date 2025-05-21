Fenerbahçe İçin 2026'yı İşaret Eden Astrolog Can Aydoğmuş'tan Yeni Açıklama
Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş, sosyal medya hesabından Fenerbahçe hakkında yeni bir paylaşımda bulundu. Aydoğmuş, 2018'de yaptığı tahmini yeniden yorumlarken sarı-lacivertlilerin yeni sezonda mutluluğa ulaşacağını öngördüğünü belirtti. Hatta '6 gollü bir maçı olabilir' dedi.
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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç seçim kararı alırken Astrolog Can Aydoğmuş'tan yeni bir öngörü geldi
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Aydoğmuş, "Fenerbahçe 2026 yılında kesinlikle çok mutlu olacak" dedi
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Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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