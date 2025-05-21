Fenerbahçe İçin 2026'yı İşaret Eden Astrolog Can Aydoğmuş'tan Yeni Açıklama

Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş, sosyal medya hesabından Fenerbahçe hakkında yeni bir paylaşımda bulundu. Aydoğmuş, 2018'de yaptığı tahmini yeniden yorumlarken sarı-lacivertlilerin yeni sezonda mutluluğa ulaşacağını öngördüğünü belirtti. Hatta '6 gollü bir maçı olabilir' dedi.