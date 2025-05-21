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Fenerbahçe İçin 2026'yı İşaret Eden Astrolog Can Aydoğmuş'tan Yeni Açıklama

Fenerbahçe İçin 2026'yı İşaret Eden Astrolog Can Aydoğmuş'tan Yeni Açıklama

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.05.2025 - 09:44

Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş, sosyal medya hesabından Fenerbahçe hakkında yeni bir paylaşımda bulundu. Aydoğmuş, 2018'de yaptığı tahmini yeniden yorumlarken sarı-lacivertlilerin yeni sezonda mutluluğa ulaşacağını öngördüğünü belirtti. Hatta '6 gollü bir maçı olabilir' dedi.

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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç seçim kararı alırken Astrolog Can Aydoğmuş'tan yeni bir öngörü geldi

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç seçim kararı alırken Astrolog Can Aydoğmuş'tan yeni bir öngörü geldi

2018 yazından bu yana görevde bulunan Ali Koç, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından sarı-lacivertli taraftarın isyanıyla seçim kararı almıştı. Astrolog Can Aydoğmuş, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda takımı yeni sezonda güzel günler beklediğini ifade etti.

Aydoğmuş, "Fenerbahçe 2026 yılında kesinlikle çok mutlu olacak" dedi

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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