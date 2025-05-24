Fenerbahçe Beko'da Errick McCollum, 37 Yaşında Avrupa Basketbolunun Zirvesinde
Errick McCollum, Final Four’da Fenerbahçe’nin en önemli hücum silahı olarak öne çıktı. Tecrübesi ve skorer kimliğiyle takımına büyük katkı sağladı. Kritik anlarda sorumluluk alarak oyunun yönünü değiştirdi. Fenerbahçe’nin finale yükselmesinde McCollum’un performansı belirleyici oldu.
Amerikalı yıldızın kariyerine baktığımızda zirveye hiç de yabancı değil.
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Türkiye'ye Galatasaray'la adım attı.
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Takımını kritik üçlüklerle finale taşıdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Ara transferde geldiğinde sanki takımın eksik puzzle parçasıymış gibi resmen cuk oturdu. Bir EU şampiyonluğu yakışır kariyerine 👏👏
bence edzeko da baskete başlasın...
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