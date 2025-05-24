Fenerbahçe Beko'da Errick McCollum, 37 Yaşında Avrupa Basketbolunun Zirvesinde

Galatasaray'da iz bırakan sporcu daha sonra Anadolu Efes'in yolunu tuttu. Bir sezon burada forma giydikten sonra Amerikalı sporcunun Rusya seferi başladı. Önce Unics Kazan, Himki Moskova ve Lokomotiv Kuban formaları giyen Errick McCollum bir kez daha rotayı Türkiye'ye kırdı.