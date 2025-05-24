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Fenerbahçe Beko'da Errick McCollum, 37 Yaşında Avrupa Basketbolunun Zirvesinde

Fenerbahçe Beko'da Errick McCollum, 37 Yaşında Avrupa Basketbolunun Zirvesinde

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.05.2025 - 17:40

Errick McCollum, Final Four’da Fenerbahçe’nin en önemli hücum silahı olarak öne çıktı. Tecrübesi ve skorer kimliğiyle takımına büyük katkı sağladı. Kritik anlarda sorumluluk alarak oyunun yönünü değiştirdi. Fenerbahçe’nin finale yükselmesinde McCollum’un performansı belirleyici oldu.

Amerikalı yıldızın kariyerine baktığımızda zirveye hiç de yabancı değil.

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Türkiye'ye Galatasaray'la adım attı.

Türkiye'ye Galatasaray'la adım attı.

1988 yılında Ohio'da doğan Amerikalı oyuncu birçok kulübün formasını giydi ama Türkiye'de ilk forma giydiği takım Galatasaray oldu. Galatasaray'la Eurocup kazanan McCollum, bir yıl ara verdi falan Galatasaray kariyerine ikinci kez başlamayı başardı.

Sonraki durağı Anadolu Efes...

Sonraki durağı Anadolu Efes...

Galatasaray'da iz bırakan sporcu daha sonra Anadolu Efes'in yolunu tuttu. Bir sezon burada forma giydikten sonra Amerikalı sporcunun Rusya seferi başladı. Önce Unics Kazan, Himki Moskova ve Lokomotiv Kuban formaları giyen Errick McCollum bir kez daha rotayı Türkiye'ye kırdı.

Sıradaki durak Karşıyaka...

Sıradaki durak Karşıyaka...

Sezonun ortasında ekonomik kriz nedeniyle kadrosu dağılan ve son anda ligde kalmayı başaran Karşıyaka’dan ayrılan yıldız guard Errick McCollum, transfer olduğu Fenerbahçe Beko’yu 7 yıl aradan sonra EuroLeague finaline taşıdı.

Karşıyaka’da 2.5 yıl forma giyen McCollum, kulüpte yaşanan maaş sorunları nedeniyle altı takım arkadaşıyla birlikte takımdan ayrıldı. 37 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, Avrupa’nın en iddialı ekiplerinden Fenerbahçe’ye transferi basketbol camiasında büyük sürpriz yarattı.

Takımını kritik üçlüklerle finale taşıdı.

Takımını kritik üçlüklerle finale taşıdı.

Fenerbahçe, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen Final Four’da, Ergin Ataman yönetimindeki son şampiyon Panathinaikos’u 82-76 mağlup ederek EuroLeague’de 7 yıl sonra final biletini aldı. Mücadelede 13 sayı, 3 ribaund ve 2 top çalmayla oynayan McCollum, özellikle Panathinaikos’un farkı kapattığı anlarda attığı hayati üçlüklerle takımına nefes aldırdı.

McCollum, Galatasaray'la kazandığı Eurocup'ı şimdi de Fenerbahçe ile EuroLeague'i kazanarak taçlandırmak istiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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houseof

Ara transferde geldiğinde sanki takımın eksik puzzle parçasıymış gibi resmen cuk oturdu. Bir EU şampiyonluğu yakışır kariyerine 👏👏

Kerem Senol

bence edzeko da baskete başlasın...

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