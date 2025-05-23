Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Adaylıkla İlgili Kararını Ali Koç'a Bildirdi
Fenerbahçe’de kongre süreci devam ederken, Aziz Yıldırım’ın aday olmasını isteyenler öne çıkıyor. Taraftarların ve bazı üyelerin bu yöndeki çağrıları dikkat çekiyor. Aziz Yıldırım ise kararını verdi. Fanatik'ten Samet Çayır'ın özel haberine göre Yıldırım, Ali Koç'a kararını bildirdi.
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Camianın bir bölümünde Aziz Yıldırım'a adaylık çağrısı var.
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Aziz Yıldırım kararını verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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