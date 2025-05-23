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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Adaylıkla İlgili Kararını Ali Koç'a Bildirdi

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Adaylıkla İlgili Kararını Ali Koç'a Bildirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.05.2025 - 23:36

Fenerbahçe’de kongre süreci devam ederken, Aziz Yıldırım’ın aday olmasını isteyenler öne çıkıyor. Taraftarların ve bazı üyelerin bu yöndeki çağrıları dikkat çekiyor. Aziz Yıldırım ise kararını verdi. Fanatik'ten Samet Çayır'ın özel haberine göre Yıldırım, Ali Koç'a kararını bildirdi. 

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Camianın bir bölümünde Aziz Yıldırım'a adaylık çağrısı var.

Camianın bir bölümünde Aziz Yıldırım'a adaylık çağrısı var.

Fenerbahçe’de kongre süreci yaklaşırken, camiada hareketlilik artıyor. Eski başkan Aziz Yıldırım’a “aday ol” çağrısı yapan birçok taraftar ve kongre üyesi bulunuyor. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda bu talepler açıkça dile getiriliyor. Aziz Yıldırım’ın nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyordu.

Aziz Yıldırım kararını verdi.

Aziz Yıldırım kararını verdi.

Fanatik'ten Samet Çayır'ın haberine göre Aziz Yıldırım, Ali Koç'a aday olmayacağını bildirdi. Ancak Yıldırım'ın Koç'a da bir uyarısı oldu. Yıldırım, seçimin eylül ayında yapılmasının camiaya büyük zarar vereceğini düşünüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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