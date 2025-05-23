Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Adaylıkla İlgili Kararını Ali Koç'a Bildirdi

Fenerbahçe’de kongre süreci yaklaşırken, camiada hareketlilik artıyor. Eski başkan Aziz Yıldırım’a “aday ol” çağrısı yapan birçok taraftar ve kongre üyesi bulunuyor. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda bu talepler açıkça dile getiriliyor. Aziz Yıldırım’ın nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyordu.