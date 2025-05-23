Arda Güler'den Carlo Ancelotti'ye Duygusal Veda

'Bu kulübe adım attığım ilk andan itibaren sizlerle çalışmaktan gurur duydum. Beni arayıp buraya gelmemi sağladığın günü hala hatırlıyorum, dün gibi geliyor. Bunun için sonsuza dek minnettar olacağım.

Sadece siz değil, tüm ekibiniz bana aile gibi davrandı. Sizden öğrenmek ve bu yolculukta sizinle olmak benim için bir onurdu. Bundan sonra ne olursa olsun size en iyisini diliyorum, Bayım. Her şey umduğunuz gibi olsun.'