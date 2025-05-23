Arda Güler'den Carlo Ancelotti'ye Duygusal Veda
Carlo Ancelotti, Real Madrid'deki görevine veda etti. Takımın futbolcuları, sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla tecrübeli teknik adama teşekkür etti. Genç yıldız Arda Güler de Ancelotti’ye veda eden isimler arasında yer aldı. Arda, paylaşımında Ancelotti’nin üzerindeki emeğine vurgu yaparak minnettarlığını dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Carlo Ancelotti, Real Madrid'den ayrıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arda da paylaşım yapanlar arasındaydı.
İşte Arda'nın Ancelotti'ye veda ettiği sözler:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın