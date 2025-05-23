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Arda Güler'den Carlo Ancelotti'ye Duygusal Veda

Arda Güler'den Carlo Ancelotti'ye Duygusal Veda

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.05.2025 - 22:42

Carlo Ancelotti, Real Madrid'deki görevine veda etti. Takımın futbolcuları, sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla tecrübeli teknik adama teşekkür etti. Genç yıldız Arda Güler de Ancelotti’ye veda eden isimler arasında yer aldı. Arda, paylaşımında Ancelotti’nin üzerindeki emeğine vurgu yaparak minnettarlığını dile getirdi.

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Carlo Ancelotti, Real Madrid'den ayrıldı.

Carlo Ancelotti, Real Madrid'den ayrıldı.

İtalyan teknik direktör bu sezon bir dizi başarısız sonucun ardından Real Madrid'le sezon sonu yollarını ayırıyor. Bu kararın açıklanmasının ardından futbolcular da Ancelotti'ye veda paylaşımları yaptı.

Arda da paylaşım yapanlar arasındaydı.

Arda da paylaşım yapanlar arasındaydı.

Arda Güler'e süre vermediği için eleştirilen Ancelotti için Arda Güler sık sık olumlu düşüncelerini ve bir sorunları olmadığını söylüyordu. Paylaştığı mesajda da bu duygu hakimdi.

İşte Arda'nın Ancelotti'ye veda ettiği sözler:

İşte Arda'nın Ancelotti'ye veda ettiği sözler:

'Bu kulübe adım attığım ilk andan itibaren sizlerle çalışmaktan gurur duydum. Beni arayıp buraya gelmemi sağladığın günü hala hatırlıyorum, dün gibi geliyor. Bunun için sonsuza dek minnettar olacağım.

Sadece siz değil, tüm ekibiniz bana aile gibi davrandı. Sizden öğrenmek ve bu yolculukta sizinle olmak benim için bir onurdu. Bundan sonra ne olursa olsun size en iyisini diliyorum, Bayım. Her şey umduğunuz gibi olsun.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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