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Final Four'da Panathinaikos'u Deviren Fenerbahçe Beko Finale Çıktı

Final Four'da Panathinaikos'u Deviren Fenerbahçe Beko Finale Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.05.2025 - 20:00

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final’inde temsilcimiz Fenerbahçe Beko ve Yunan ekibi Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe büyük çekişmeye sahne olan maçta rakibini yenerek finale yükseldi. 

4 periyotta da oyun olarak üstün olan taraf Fenerbahçe Beko sadece üçüncü periyodu skor olarak verdi. Diğer periyotlarda sarı lacivertliler iyi bir oyunla ifnale yükseldi.

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İlk çeyrekte Fenerbahçe rüzgarı vardı.

İlk çeyrekte Fenerbahçe rüzgarı vardı.

Maça pota altını etkili kullanarak başlayan sarı-lacivertliler, ilk 4 dakikada 13-5’lik üstünlük yakaladı. Savunmada da sert bir performans sergileyen Fenerbahçe, periyot sonunda farkı çift haneye taşıdı: 22-12. İlk çeyrek, temsilcimizin 22-13’lük üstünlüğüyle tamamlandı.

Hücum ritmi düştü ama üstünlük kaybolmadı.

Hücum ritmi düştü ama üstünlük kaybolmadı.

İkinci periyoda Hayes-Davis ve Tarık Biberovic’in üçlükleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 13. dakikada 12 sayı farkıyla öne geçti: 31-18. Hücum temposu düşen Fenerbahçe Beko karşısında Panathinaikos AKTOR içerden sayılar bularak farkı 18. dakikada tek hanelere indirdi: 35-27. Periyodun son sayısını Panathinaikos’tan Nunn kaydederken, kötü hücum eden Fenerbahçe Beko yine de soyunma odasına 38-33 üstünlükle girdi.

Panathinaikos üçüncü çeyrekte cevap verdi ama yetmedi.

Panathinaikos üçüncü çeyrekte cevap verdi ama yetmedi.

Üçüncü periyodun başında her iki takım da sayı bulmakta güçlük çekti. Nunn’ın basketlerine Melli ile karşılık veren Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 42-37 üstün tamamladı. McCollum’un hücumu canlandırmasıyla sarı-lacivertliler, 29. dakikada farkı 8 sayıya (53-45) yükseltti. Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 55-48 önde girdi.

Yunan ekibi Cedi ile direnmek istedi ama Fenerbahçe kontrolü kaybetmedi.

Yunan ekibi Cedi ile direnmek istedi ama Fenerbahçe kontrolü kaybetmedi.

Final periyoduna Melli’nin üç sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, 32. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 59-48. Yunan takımı, Cedi Osman’ın skor katkısıyla 34. dakikada farkı 5 sayıya (61-56) indirdi. Fenerbahçe Beko, Hall ile farkı artırmaya çalışırken, Panathinaikos AKTOR, Cedi Osman’ın etkili oyunuyla bitime 3 dakika kala farkı yeniden 5 sayıya düşürdü: 67-62. Son bölümde Hall’un kontrolü sağlamasıyla Fenerbahçe Beko, maçı 82-76 kazanarak finale yükseldi.

Tarihi başarı...

Tarihi başarı...

Tarihinde dördüncü kez finale yükselen sarı-lacivertli ekip, 25 Mayıs Pazar günü Olympiakos ile Monaco arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle şampiyonluk için mücadele edecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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