Final Four'da Panathinaikos'u Deviren Fenerbahçe Beko Finale Çıktı
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final’inde temsilcimiz Fenerbahçe Beko ve Yunan ekibi Panathinaikos karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe büyük çekişmeye sahne olan maçta rakibini yenerek finale yükseldi.
4 periyotta da oyun olarak üstün olan taraf Fenerbahçe Beko sadece üçüncü periyodu skor olarak verdi. Diğer periyotlarda sarı lacivertliler iyi bir oyunla ifnale yükseldi.
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İlk çeyrekte Fenerbahçe rüzgarı vardı.
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Hücum ritmi düştü ama üstünlük kaybolmadı.
Panathinaikos üçüncü çeyrekte cevap verdi ama yetmedi.
Yunan ekibi Cedi ile direnmek istedi ama Fenerbahçe kontrolü kaybetmedi.
Tarihi başarı...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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