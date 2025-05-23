Final Four'da Panathinaikos'u Deviren Fenerbahçe Beko Finale Çıktı

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final’inde temsilcimiz Fenerbahçe Beko ve Yunan ekibi Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe büyük çekişmeye sahne olan maçta rakibini yenerek finale yükseldi.

4 periyotta da oyun olarak üstün olan taraf Fenerbahçe Beko sadece üçüncü periyodu skor olarak verdi. Diğer periyotlarda sarı lacivertliler iyi bir oyunla ifnale yükseldi.