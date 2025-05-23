Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Maçının Devre Arasında Giannakopoulos Olay Çıkardı
EuroLeague Final Four'da Panathinaikos ile Fenerbahçe arasındaki mücadele büyük heyecana sahne olurken, devre arasında sürpriz bir gerginlik yaşandı. Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, devre arasında hakem kararlarına tepki göstererek salon koridorlarında olay çıkardı. Güvenlik görevlileri araya girerek ortamı sakinleştirdi. Yaşananlar, karşılaşmanın tansiyonunu daha da yükseltti.
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Final Four'da ilk maç oynanıyor.
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Hakemin üzerine yürüdü.
Tribünlere hareket çekti.
Yaşanan gerginlikler videolara da yansıdı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Adam basket camiasının mafyası. Herkese tehdit savurur, herkesle dalaşır, yenilgiyi kabullenmez ama yemezler