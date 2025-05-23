Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Maçının Devre Arasında Giannakopoulos Olay Çıkardı

EuroLeague Final Four'da Panathinaikos ile Fenerbahçe arasındaki mücadele büyük heyecana sahne olurken, devre arasında sürpriz bir gerginlik yaşandı. Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, devre arasında hakem kararlarına tepki göstererek salon koridorlarında olay çıkardı. Güvenlik görevlileri araya girerek ortamı sakinleştirdi. Yaşananlar, karşılaşmanın tansiyonunu daha da yükseltti.