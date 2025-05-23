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Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Maçının Devre Arasında Giannakopoulos Olay Çıkardı

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Maçının Devre Arasında Giannakopoulos Olay Çıkardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.05.2025 - 19:53

EuroLeague Final Four'da Panathinaikos ile Fenerbahçe arasındaki mücadele büyük heyecana sahne olurken, devre arasında sürpriz bir gerginlik yaşandı. Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, devre arasında hakem kararlarına tepki göstererek salon koridorlarında olay çıkardı. Güvenlik görevlileri araya girerek ortamı sakinleştirdi. Yaşananlar, karşılaşmanın tansiyonunu daha da yükseltti.

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Final Four'da ilk maç oynanıyor.

Final Four'da ilk maç oynanıyor.

THY EuroLeague Final Four mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunan devi Panathinaikos ile karşılaştı. Maç büyük bir çekişmeye sahne olurken, devre arasında dikkat çeken bir gerginlik yaşandı. Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, devre arasında tansiyonu yükselten bir olaya karıştı. Yaşananlar güvenlik ekiplerini harekete geçirdi.

Hakemin üzerine yürüdü.

Hakemin üzerine yürüdü.

Önce Fenerbahçe tribünleriyle sözlü bir tartışmaya giren Giannakopoulos, ardından Olympiakos taraftarlarına yönelik el hareketiyle karşılık verdi. Devre arasında hakemlerin soyunma odasına yöneldiği sırada yanlarına yaklaşan Giannakopoulos, hakemlere sözlü tepki gösterdi.

Tribünlere hareket çekti.

Tribünlere hareket çekti.

Giannakopoulos'ın Olympiakos taraftarlarına yaptığı hareket kameralara da yansıdı. Olympiakos tribünleri de Giannakopoulos'a tepkiler gösterdi.

Yaşanan gerginlikler videolara da yansıdı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Adam basket camiasının mafyası. Herkese tehdit savurur, herkesle dalaşır, yenilgiyi kabullenmez ama yemezler