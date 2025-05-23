İngiliz Basını Jack Grealish'i Fenerbahçe'ye Yazdı
Manchester City’nin yıldız ismi Jack Grealish’in takımdan ayrılabileceği yönündeki haberler İngiltere basınında geniş yer buldu. Özellikle bazı kaynaklar, Grealish’in kariyerine Türkiye’de devam edebileceğini öne sürdü. Süper Lig'den öne çıkan kulüp ise Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncu için dev kulüplerle yarışacağı iddia edildi.
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Şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe gözünü transferlere dikti.
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İngiliz basınından dev iddia...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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