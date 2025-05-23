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İngiliz Basını Jack Grealish'i Fenerbahçe'ye Yazdı

İngiliz Basını Jack Grealish'i Fenerbahçe'ye Yazdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.05.2025 - 17:35

Manchester City’nin yıldız ismi Jack Grealish’in takımdan ayrılabileceği yönündeki haberler İngiltere basınında geniş yer buldu. Özellikle bazı kaynaklar, Grealish’in kariyerine Türkiye’de devam edebileceğini öne sürdü. Süper Lig'den öne çıkan kulüp ise Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncu için dev kulüplerle yarışacağı iddia edildi. 

Kaynak

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Şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe gözünü transferlere dikti.

Şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe gözünü transferlere dikti.

Bu sezon da Galatasaray'la önemli bir yarışa giren Fenerbahçe sezonu ikinci tamamlayarak taraftarını üzdü. 

Sarı lacivertliler gelecek sezon daha iyi bir kadro kurarak şampiyon olmak istiyor ve bunun için şimdiden girişimlere başladı.

İngiliz basınından dev iddia...

İngiliz basınından dev iddia...

İngiltere'de yayın yapan Daily Mirror, İngiliz futbolcu Jack Grealish'in bu sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını, gideceği aday kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğunu yazdı.

Rekor bonservisle geldi, makul fiyata gidecek.

Rekor bonservisle geldi, makul fiyata gidecek.

Manchester City’nin 2021 yılında 117.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Jack Grealish için artık oldukça düşük bir bonservis bedeli beklendiği ifade ediliyor. Gözden düşen yıldız oyuncunun piyasa değeri şu anda 35 milyon euro seviyesinde. Bu sezon Premier Lig'de yalnızca 20 maçta forma giyebilen Grealish, toplamda 715 dakika sahada kaldı. Sınırlı süresinde sadece 1 gol ve 1 asistle sezonu tamamladı.

5 kulüp ilgileniyor.

5 kulüp ilgileniyor.

29 yaşındaki hücum oyuncusu Jack Grealish’in transferiyle ilgili öne çıkan beş kulüp arasında Fenerbahçe'nin de yer aldığı ileri sürüldü. İngiliz basınında yer alan habere göre; Grealish’le ilgilenen takımlar arasında eski kulübü Aston Villa, Premier Lig temsilcisi Arsenal, Serie A devi Milan ve Suudi Arabistan’dan Al-Hilal de bulunuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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