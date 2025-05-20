14 Yaşındaki Paris Klontzaris, Yunanistan Basketbol Tarihine Geçti
Genç sporcular hangi branş olursa olsun izleyenleri heyecanlandırıyor. Basketbolda da böyle büyülü bir ana şahitlik ettik. Yunanistan'dan gelen haberde 14 yaşındaki genç sporcu forma giyerek adını lig tarihine yazdırdı.
Genç sporcunun başarısı rakipleri tarafından da alkışlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paris Klontzaris'ten tarihi adım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
14 yaşında tarihe geçti.
Tarihi saniyeler görüntülere de böyle yansıdı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın