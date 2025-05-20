14 Yaşındaki Paris Klontzaris, Yunanistan Basketbol Tarihine Geçti

Bu olayı dikkat çekici kılan ise, genç Yunan oyuncunun sadece 14 yaşında, 4 ay ve 1 günlük olması; bu da onu Yunan Ligi tarihinde forma giyen en genç oyuncu yapıyor.

Koç, onu maçın bitimine 43 saniye kala oyuna aldı ve 2011 doğumlu oyuncu bu kısa sürede savunma ribaundu aldı, faul çizgisine gitti ve serbest atışlardan birini sayıya çevirdi.