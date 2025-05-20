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14 Yaşındaki Paris Klontzaris, Yunanistan Basketbol Tarihine Geçti

14 Yaşındaki Paris Klontzaris, Yunanistan Basketbol Tarihine Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.05.2025 - 11:49

Genç sporcular hangi branş olursa olsun izleyenleri heyecanlandırıyor. Basketbolda da böyle büyülü bir ana şahitlik ettik. Yunanistan'dan gelen haberde 14 yaşındaki genç sporcu forma giyerek adını lig tarihine yazdırdı. 

Genç sporcunun başarısı rakipleri tarafından da alkışlandı.

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Paris Klontzaris'ten tarihi adım.

Paris Klontzaris'ten tarihi adım.

Yunan Ligi play-out aşamasında Aris ile Maroussi arasında oynanan maç, büyük olasılıkla ligin tarihine geçecek anlardan biri olarak kaydedilecek.

Aris, uzatmalarda 114-109’luk galibiyet elde etse de bu sonuç, tarihi bir anın gölgesinde kaldı — Paris Klontzaris’in Yunan Ligi’ndeki ilk maçına çıkması.

14 yaşında tarihe geçti.

14 yaşında tarihe geçti.

Bu olayı dikkat çekici kılan ise, genç Yunan oyuncunun sadece 14 yaşında, 4 ay ve 1 günlük olması; bu da onu Yunan Ligi tarihinde forma giyen en genç oyuncu yapıyor.

Koç, onu maçın bitimine 43 saniye kala oyuna aldı ve 2011 doğumlu oyuncu bu kısa sürede savunma ribaundu aldı, faul çizgisine gitti ve serbest atışlardan birini sayıya çevirdi.

Tarihi saniyeler görüntülere de böyle yansıdı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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