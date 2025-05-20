Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Fenerbahçe Club Brugge'ün Belçika'da şampiyon olması, Salzburg'un da Avusturya'da 2. olmaması durumunda 3. ön eleme turuna seribaşı olarak katılacak. Aksi durumda ise Fenerbahçe seri başı olamayacak ve seri başı takımlarla eşleşecek.