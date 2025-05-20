Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı elde etti. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 3. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak. Şimdiden Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu. Kamuoyunda muhtemel rakipler ve olası eşleşmeler üzerine farklı senaryolar konuşulmaya başlandı.
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Fenerbahçe için iki senaryo öne çıkıyor.
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Fenerbahçe seri başı olursa karşılaşacağı takımlar açıklandı.
Seri başı olmaması halinde de zorlu rakipler bekliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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