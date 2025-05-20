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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.05.2025 - 10:20

Fenerbahçe, Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı elde etti. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 3. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak. Şimdiden Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu. Kamuoyunda muhtemel rakipler ve olası eşleşmeler üzerine farklı senaryolar konuşulmaya başlandı.

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Fenerbahçe için iki senaryo öne çıkıyor.

Fenerbahçe için iki senaryo öne çıkıyor.

Fenerbahçe Club Brugge'ün Belçika'da şampiyon olması, Salzburg'un da Avusturya'da 2. olmaması durumunda 3. ön eleme turuna seribaşı olarak katılacak. Aksi durumda ise Fenerbahçe seri başı olamayacak ve seri başı takımlarla eşleşecek.

Fenerbahçe seri başı olursa karşılaşacağı takımlar açıklandı.

Fenerbahçe seri başı olursa karşılaşacağı takımlar açıklandı.

Fenerbahçe bu ihtimaller gerçekleşir ve seri başı olursa şu dört takımdan biriyle eşleşecek:

Nice (Fransa)

Union SG (Belçika)

Viktoria Plzen (Çekya)

Panathinaikos (Yunanistan)

Seri başı olmaması halinde de zorlu rakipler bekliyor.

Seri başı olmaması halinde de zorlu rakipler bekliyor.

Fenerbahçe seri başı olamazsa da şu dört takımdan biriyle eşleşecek: 

Benfica (Portekiz)

Club Brugge (Belçika)

󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers (İskoçya)

Feyenoord (Hollanda)

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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