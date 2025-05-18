Galatasaray'ın Beşinci Yıldızına Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç Yorumu

Galatasaray’ın beşinci yıldızı takması futbol camiasında geniş yankı uyandırırken, yorumcular başarıyı kimi zaman övgüyle kimi zaman da eleştirel bir dille değerlendirdi. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler ise konuyu Fenerbahçe cephesine taşıyarak, konuyu Ali Koç'a getirdi.