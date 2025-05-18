Galatasaray'ın Beşinci Yıldızına Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç Yorumu
Galatasaray’ın beşinci yıldızı takması futbol camiasında geniş yankı uyandırırken, yorumcular başarıyı kimi zaman övgüyle kimi zaman da eleştirel bir dille değerlendirdi. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler ise konuyu Fenerbahçe cephesine taşıyarak, konuyu Ali Koç'a getirdi.
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Serdar Ali Çelikler, 5.yıldız yorumuyla yine dikkatleri üzerine çekti.
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"Ali Koç kaldığı müddetçe..."
Serdar Ali Çelikler'in yıldız göndermesi yaptığı o anları buradan izleyebilirsiniz:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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