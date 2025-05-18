onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray , Fenerbahçe
Galatasaray'ın Beşinci Yıldızına Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç Yorumu

Galatasaray'ın Beşinci Yıldızına Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç Yorumu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.05.2025 - 00:13

Galatasaray’ın beşinci yıldızı takması futbol camiasında geniş yankı uyandırırken, yorumcular başarıyı kimi zaman övgüyle kimi zaman da eleştirel bir dille değerlendirdi. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler ise konuyu Fenerbahçe cephesine taşıyarak, konuyu Ali Koç'a getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Serdar Ali Çelikler, 5.yıldız yorumuyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Serdar Ali Çelikler, 5.yıldız yorumuyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek hem 25. şampiyonluğu hem de beşinci yıldızı kazandı. Bu başarı Galatasaray' taraftarını sokağa dökerken statta kutlamalar saatlerce sürdü. 

Galatasaray'ın beşinci yıldızı takması spor yazarlarının da gündemindeydi. Serdar Ali Çelikler ise konuyu Ali Koç'a bağladı.

"Ali Koç kaldığı müddetçe..."

"Ali Koç kaldığı müddetçe..."

Onur Tuğrul ve Önder Özen'le gerçekleştirdiği programda Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın beşinci yıldızı için ABD'nin elli yıldızlı bayrağını kastederek 'Ali Koç kaldığı müddetçe Galatasaray forması Amerikan bayrağına döner' dedi.

Serdar Ali Çelikler'in yıldız göndermesi yaptığı o anları buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın