Osimhen Bebeği Bu Gece Osimhen ile Buluştu
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Neslihan Demir, ördüğü 'Osimhen bebeği' Galatasaray'ın yıldız golcüsüne hediye etmek için sarı-kırmızılı kulübün davetlisi olarak İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılılar Kayserispor'u 3-0 yenerek 25.şampiyonluğunu kaznaıp beşinci yıldızı takınca büyük buluşma da gerçekleşti. Neslihan Demir, Victor Osimhen ile maç sonunda bir araya geldi.
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Galatasaray'da şampiyonluk sevinci yaşanıyor
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Bu kutlamalarda bir taraftar vardı ki özel davetle geldi.
Ve buluştular...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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