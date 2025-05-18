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Osimhen Bebeği Bu Gece Osimhen ile Buluştu

Osimhen Bebeği Bu Gece Osimhen ile Buluştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2025 - 23:18

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Neslihan Demir, ördüğü 'Osimhen bebeği' Galatasaray'ın yıldız golcüsüne hediye etmek için sarı-kırmızılı kulübün davetlisi olarak İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılılar Kayserispor'u 3-0 yenerek 25.şampiyonluğunu kaznaıp beşinci yıldızı takınca büyük buluşma da gerçekleşti. Neslihan Demir, Victor Osimhen ile maç sonunda bir araya geldi.

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Galatasaray'da şampiyonluk sevinci yaşanıyor

Galatasaray'da şampiyonluk sevinci yaşanıyor

Galatasaray, Süper Lig tarihinde 25. kez zafere ulaşarak beşinci yıldızı resmen armasına ekledi. Bu kilometre taşı, sarı‑kırmızılıları Türk futbolunun en çok lig şampiyonluğu kazanan takımı konumunda daha da sağlamlaştırdı. Kulüp ve taraftarlar, tarihi başarıyı stadın yanı sıra ülkenin dört bir yanında coşkulu kutlamalarla taçlandırdı.

Bu kutlamalarda bir taraftar vardı ki özel davetle geldi.

Bu kutlamalarda bir taraftar vardı ki özel davetle geldi.

Soğanlı bebeğiyle ünlü ilçeye bağlı kırsal Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Galatasaray taraftarı 56 yaşındaki, 4 çocuk annesi Neslihan Demir, hayranı olduğu Victor Osimhen'i simgeleyen oyuncuyla özdeşleşen maske detayının da yer aldığı bebek ördü. Galatasaray da Demir'i şampiyonluk kutlamalarına davet etti.

Ve buluştular...

Ve buluştular...

Maç sonunda Galatasaray şampiyonluğunu kutlayarak büyük sevinç yaşarken Neslihan Demir de Osimhen ile bir araya geldi. Demir, hem ördüğü bebeği hediye etti hem de Osimhen'e Galatasaray'da kalması için temennilerde bulundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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