Osimhen Bebeği Bu Gece Osimhen ile Buluştu

Galatasaray, Süper Lig tarihinde 25. kez zafere ulaşarak beşinci yıldızı resmen armasına ekledi. Bu kilometre taşı, sarı‑kırmızılıları Türk futbolunun en çok lig şampiyonluğu kazanan takımı konumunda daha da sağlamlaştırdı. Kulüp ve taraftarlar, tarihi başarıyı stadın yanı sıra ülkenin dört bir yanında coşkulu kutlamalarla taçlandırdı.