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Galatasaray'dan Mourinho'ya Bir Gönderme Daha: Okan Buruk - The Winner One

Galatasaray'dan Mourinho'ya Bir Gönderme Daha: Okan Buruk - The Winner One

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2025 - 22:15

Okan Buruk’un yönetimindeki Galatasaray, üst üste üçüncü kez Süper Lig şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir seriye imza attı. Genç teknik adam, istikrarlı oyun planı ve oyuncu rotasyonundaki başarısıyla takımını her sezon zirvede tutmayı başardı.Buruk, ardı ardına gelen şampiyonluklarla Galatasaray tarihinde teknik direktör olarak da önemli bir sayfa açtı.

Galatasaray da bu başarıyı paylaşımıyla taçlandırdı.

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Futbolcuyken 4 sene üst üste, şimdi de üç sene üst üste...

Futbolcuyken 4 sene üst üste, şimdi de üç sene üst üste...

Okan Buruk futbolculuğu döneminde dört sene üst üste şampiyon olarak tarihi bir başarı yaşamıştı. Tecrübeli teknik direktör bu kez de teknik direktör olarak üç sene üst üste şampiyonluk yaşadı. Hedefi ise burada da dört sene üst üste bu sevinci yaşamak...

Bu sezon da Mourinho'ya karşı kazandı.

Bu sezon da Mourinho'ya karşı kazandı.

Okan Buruk, zaman zaman Mourinho ile hem sözlü hem de fiziki olarak karşı karşıya geldi. Ancak sezonun sonunda mutlu sonla sahadan ayrılan Okan Buruk oldu. Galatasaray sosyal medya ekibi de bu başarıyı 'The Winner One' videosu ile kutladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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