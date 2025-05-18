Galatasaray'dan Mourinho'ya Bir Gönderme Daha: Okan Buruk - The Winner One

Okan Buruk futbolculuğu döneminde dört sene üst üste şampiyon olarak tarihi bir başarı yaşamıştı. Tecrübeli teknik direktör bu kez de teknik direktör olarak üç sene üst üste şampiyonluk yaşadı. Hedefi ise burada da dört sene üst üste bu sevinci yaşamak...