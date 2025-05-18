Galatasaray'dan Mourinho'ya Bir Gönderme Daha: Okan Buruk - The Winner One
Okan Buruk’un yönetimindeki Galatasaray, üst üste üçüncü kez Süper Lig şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir seriye imza attı. Genç teknik adam, istikrarlı oyun planı ve oyuncu rotasyonundaki başarısıyla takımını her sezon zirvede tutmayı başardı.Buruk, ardı ardına gelen şampiyonluklarla Galatasaray tarihinde teknik direktör olarak da önemli bir sayfa açtı.
Galatasaray da bu başarıyı paylaşımıyla taçlandırdı.
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Futbolcuyken 4 sene üst üste, şimdi de üç sene üst üste...
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Bu sezon da Mourinho'ya karşı kazandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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