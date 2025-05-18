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Felipe Melo'dan "Fener Ağlama, Ali Koç Ağlama" Paylaşımı Geldi

Felipe Melo'dan "Fener Ağlama, Ali Koç Ağlama" Paylaşımı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2025 - 21:35

Galatasaray, 25.şampiyonluk ve beşinci yıldızını bu akşam kazandı. Bu tarihi gece de Galatasaraylı futbolcular çılgınlar gibi kutlama yaparken, böyle gecelerin aranan ismi Felipe Melo da sahneye çıktı. Brezilya'dan video ile paylaşım yapan Melo'nun hedefinde rakipleri Fenerbahçe vardı.

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Melo'dan her zamanki paylaşımlar gelmeye başladı.

Melo'dan her zamanki paylaşımlar gelmeye başladı.

Melo, Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından yayınladığı videoda 'Fener Ağlama, Ali Koç Ağlama, Mourinho Ağlama' dediği bir video yayınladı.

Melo'nun paylaşımını buradan izleyebilirsiniz:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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İyiler her daim kazanır ❤️❤️❤️❤️❤️💛💛💛💛💛

michael.elende

Ulan Melo yüzyıllık Galatasaraylı gibisin helal olsun sana

futboltopu20

😝😁😂😆😀😃😝