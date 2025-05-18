Felipe Melo'dan "Fener Ağlama, Ali Koç Ağlama" Paylaşımı Geldi
Galatasaray, 25.şampiyonluk ve beşinci yıldızını bu akşam kazandı. Bu tarihi gece de Galatasaraylı futbolcular çılgınlar gibi kutlama yaparken, böyle gecelerin aranan ismi Felipe Melo da sahneye çıktı. Brezilya'dan video ile paylaşım yapan Melo'nun hedefinde rakipleri Fenerbahçe vardı.
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Melo'dan her zamanki paylaşımlar gelmeye başladı.
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Melo'nun paylaşımını buradan izleyebilirsiniz:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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İyiler her daim kazanır ❤️❤️❤️❤️❤️💛💛💛💛💛
Ulan Melo yüzyıllık Galatasaraylı gibisin helal olsun sana
😝😁😂😆😀😃😝