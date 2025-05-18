Felipe Melo'dan "Fener Ağlama, Ali Koç Ağlama" Paylaşımı Geldi

Galatasaray, 25.şampiyonluk ve beşinci yıldızını bu akşam kazandı. Bu tarihi gece de Galatasaraylı futbolcular çılgınlar gibi kutlama yaparken, böyle gecelerin aranan ismi Felipe Melo da sahneye çıktı. Brezilya'dan video ile paylaşım yapan Melo'nun hedefinde rakipleri Fenerbahçe vardı.