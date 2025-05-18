Fenerbahçe-Eyüpspor Maçında Tribünler Boş Kaldı Ama İstifa Sesleri Vardı

İlk düdükle birlikte futbolcuları protesto eden taraftarlar, yoğun bir şekilde Ali Koç ve yönetimini de istifaya davet etti.

Maça dair tezahürat yapmayan Fenerbahçe taraftarı yaklaşık yarım saattir istifa sesleriyle Kadıköy'ü inletiyor.