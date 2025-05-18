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Fenerbahçe-Eyüpspor Maçında Tribünler Boş Kaldı Ama İstifa Sesleri Vardı

Fenerbahçe-Eyüpspor Maçında Tribünler Boş Kaldı Ama İstifa Sesleri Vardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2025 - 19:33

Fenerbahçe, Eyüpspor maçına şampiyonluk ihtimali oldukça düşük bir durumda çıktı. Taraftarlar, takımın performansından memnun olmayarak maçın başlangıç düdüğüyle birlikte protesto gösterisi yaptı. Maç başından itibaren tribünlerde ıslıklar yükseldi.

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Fenerbahçe, çok düşük ümitlerle Eyüpspor maçına çıktı.

Fenerbahçe, çok düşük ümitlerle Eyüpspor maçına çıktı.

Matematiksel olarak şansı olsa da Galatasaray bir puan alırsa Fenerbahçe şampiyonluğu kaybediyor. 

Bu atmosferde maça çıkan Fenerbahçe'yi taraftarı yalnız bıraktı.

Boş tribünlerden de protesto sesleri yükseldi.

Boş tribünlerden de protesto sesleri yükseldi.

İlk düdükle birlikte futbolcuları protesto eden taraftarlar, yoğun bir şekilde Ali Koç ve yönetimini de istifaya davet etti. 

Maça dair tezahürat yapmayan Fenerbahçe taraftarı yaklaşık yarım saattir istifa sesleriyle Kadıköy'ü inletiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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