Fenerbahçe-Eyüpspor Maçında Tribünler Boş Kaldı Ama İstifa Sesleri Vardı
Fenerbahçe, Eyüpspor maçına şampiyonluk ihtimali oldukça düşük bir durumda çıktı. Taraftarlar, takımın performansından memnun olmayarak maçın başlangıç düdüğüyle birlikte protesto gösterisi yaptı. Maç başından itibaren tribünlerde ıslıklar yükseldi.
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Fenerbahçe, çok düşük ümitlerle Eyüpspor maçına çıktı.
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Boş tribünlerden de protesto sesleri yükseldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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