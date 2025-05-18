Galatasaray Taraftarından Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya Gönderme

Jose Mourinho'nun gelişinden bu yana rakipleri Galatasaray'la hem kulüp olarak hem de teknik direktör Okan Buruk üzerinden yoğun bir tartışma içine girdi. Bu tartışma tribünlere de yansıdı. Son olarak Kayserispor maçında şampiyonluğu kutlamaya hazırlanan taraftarın gündeminde de Mourinho vardı.