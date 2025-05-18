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Galatasaray Taraftarından Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya Gönderme

Galatasaray Taraftarından Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya Gönderme

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2025 - 18:39

José Mourinho ile Galatasaray taraftarları arasında tezahürat ve açıklamalar üzerinden süren bir gerilim yaşanıyor. Ligin sonuna gelirken şampiyonluk kutlamaya hazırlanan Galatasaray tribünlerinde Mourinho'ya olay bir gönderme yapıldı. Stada asılan pankartta Mourinho'ya paylaşımları üzerinden gönderme vardı.

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Taraftar şampiyonluğa hazırlanırken rakipleri unutmuyor.

Taraftar şampiyonluğa hazırlanırken rakipleri unutmuyor.

Jose Mourinho'nun gelişinden bu yana rakipleri Galatasaray'la hem kulüp olarak hem de teknik direktör Okan Buruk üzerinden yoğun bir tartışma içine girdi. Bu tartışma tribünlere de yansıdı. Son olarak Kayserispor maçında şampiyonluğu kutlamaya hazırlanan taraftarın gündeminde de Mourinho vardı.

Tribünde olay pankart.

Tribünde olay pankart.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya yönelik hazırlanan pankartta olay ifadeler kullanıldı.

Jose Mourinho'nun resminin yer aldığı pankartta, 'Dünyanın en pahalı influencerı' ifadeleri kullanıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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