Galatasaray Taraftarından Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya Gönderme
José Mourinho ile Galatasaray taraftarları arasında tezahürat ve açıklamalar üzerinden süren bir gerilim yaşanıyor. Ligin sonuna gelirken şampiyonluk kutlamaya hazırlanan Galatasaray tribünlerinde Mourinho'ya olay bir gönderme yapıldı. Stada asılan pankartta Mourinho'ya paylaşımları üzerinden gönderme vardı.
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Taraftar şampiyonluğa hazırlanırken rakipleri unutmuyor.
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Tribünde olay pankart.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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