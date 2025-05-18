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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Seçim Kararı Aldı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Seçim Kararı Aldı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.05.2025 - 15:59

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıkladı.

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Ali Koç'un açıklaması 👇

Ali Koç'un açıklaması 👇

'İstediğimiz hedefe ulaşamadığımız bir süreci geride bırakıyoruz. Bunun sorumluluğu da bizlere aittir. Bununla birlikte unutulmamalıdır ki 14 yılda tek bir şampiyonluğumuzun olması sorunun sadece isimler ve yönetimlerle sınırlı olmadığını göstermektedir.

Öncelikle TRT Spor'da katıldığım yayında belirttiğim gibi yaz aylarında yapılacak bir seçimin camiamızın menfaatleri doğrultusunda aynı noktada olmadığımızı vurguluyoruz. Camiamızın tarihinde imza toplayarak olağanüstü genel kurula götürmek hiç yaşanmamıştır. İmza toplayarak seçime gitmek geri dönüşü olmayan yaralar açacaktır.

İmza verenlerin içerisinde Fenerbahçe'ye gerçekten kayıtsız, şartsız tutkuyla bağlı üyelerimiz olduğunu gayet iyi biliyoruz. Öte yandan değerlerimizi hiçe sayarak Fenerbahçe'den önce kendi menfaatlerini düşünenlerin olduğunu camiamızın bilmesini istiyorum. İmzalar toplandığı takdirde en erken seçime gidiş süresi 7-8 haftadır. Bu süreç yeni sezonun tam başlangıcına denk gelmemektedir. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz.

Kulübümüzün, imza yöntemiyle olası bir seçim sürecine sürüklenmesi gelecekte telafisi mümkün olmayan yaralar açacaktır. Camiamızı samimi ve yapıcı eleştirileri dikkate aldık, az önce de ifade ettiğim gibi son dönemde gündeme gelen talepleri saygıyla karşılıyorum. Camiamızın menfaatleri doğrultusunda aldığımız bu karara saygı göstereceğinize eminim. Bu kararımız, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sizlerin vicdanına geçmişiyle gurur duyan, bugünüyle yüzleşen, yarınına sahip çıkan Fenerbahçelilik duygusuyla seslendim. Ben bu camiaya sırtımı değil yüreğimi dayadım. İnşallah, Allah'ın izniyle bu yolda tüm zorluklara, iftiralara, itibar suikastlerine ve haksızlıklara rağmen yürümeye devam edeceğim.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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