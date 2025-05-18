Kulübe Davet Edildi: "Osimhen Bebeği" Kayserispor Maçında

Osimhen'e büyük bir sevgi duyduğunu belirten Demir, 'Anadolu Ajansının haberinden görüp, bize ulaştılar. Bizi aradılar, İstanbul'a davet ettiler. Çok mutluyum. Maçı izleyeceğim, Osimhen'e bebek hediye edeceğim. Hediye edeceğim için de çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim' derken yıldız golcünün takımda kalması için de ısrarcı olacağını ifade etti:

'Yanımda, İncesu'nun yufka ekmeğini, Yeşilhisar'ımızın Soğanlı bebeğini, ördüğüm 'Osimhen bebeği' götürüyorum. Galatasaray için ördüğüm topu götürüyorum. Osimhen'e bizimle kalmasını ısrarla söyleyeceğim, ikna etmeye çalışacağım, bakalım. Kayserili olarak da Kayserispor ligde kalacağı için mutluyum. Galatasaray da şampiyon olacağı için çok mutluyum.'