Kulübe Davet Edildi: "Osimhen Bebeği" Kayserispor Maçında
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Neslihan Demir'in ördüğü 'Osimhen bebeği' sosyal medyada gündem olmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, Demir'in emeğini karşılıksız bırakmadı. Kendisini şampiyonluk maçına, Kayserispor mücadelesine davet etti.
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