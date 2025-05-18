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Kulübe Davet Edildi: "Osimhen Bebeği" Kayserispor Maçında

Kulübe Davet Edildi: "Osimhen Bebeği" Kayserispor Maçında

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.05.2025 - 16:27

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Neslihan Demir'in ördüğü 'Osimhen bebeği' sosyal medyada gündem olmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, Demir'in emeğini karşılıksız bırakmadı. Kendisini şampiyonluk maçına, Kayserispor mücadelesine davet etti.

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"Osimhen bebeği" haberi sonrası Galatasaray'dan davet geldi

"Osimhen bebeği" haberi sonrası Galatasaray'dan davet geldi

Soğanlı bebeğiyle ünlü ilçeye bağlı kırsal Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Galatasaray taraftarı 56 yaşındaki, 4 çocuk annesi Neslihan Demir'in emeği Anadolu Ajansı'na konu olmuştu. 

Ajansın 'Galatasaray taraftarı kadın çiftçi, ördüğü 'Osimhen bebeği' ünlü oyuncuya hediye etmek istiyor' başlığıyla 15 Mayıs'ta yayınladığı haber önce sosyal medyada taraftarların ilgisini, sonra da Galatasaray'ın ilgisini çekmişti.

Sarı-kırmızılı kulüp Demir ve eşini Kayserispor maçı için RAMS Park'a davet etti.

"Bizimle kalmasını ısrarla söyleyeceğim"

"Bizimle kalmasını ısrarla söyleyeceğim"

Osimhen'e büyük bir sevgi duyduğunu belirten Demir, 'Anadolu Ajansının haberinden görüp, bize ulaştılar. Bizi aradılar, İstanbul'a davet ettiler. Çok mutluyum. Maçı izleyeceğim, Osimhen'e bebek hediye edeceğim. Hediye edeceğim için de çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim'  derken yıldız golcünün takımda kalması için de ısrarcı olacağını ifade etti:

'Yanımda, İncesu'nun yufka ekmeğini, Yeşilhisar'ımızın Soğanlı bebeğini, ördüğüm 'Osimhen bebeği' götürüyorum. Galatasaray için ördüğüm topu götürüyorum. Osimhen'e bizimle kalmasını ısrarla söyleyeceğim, ikna etmeye çalışacağım, bakalım. Kayserili olarak da Kayserispor ligde kalacağı için mutluyum. Galatasaray da şampiyon olacağı için çok mutluyum.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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