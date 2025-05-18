Galatasaray'da 3 ve 4. Yıldızların Hikayesi
Galatasaray bu akşam alacağı bir puanla şampiyonluğunu garantileyecek ve beşinci yıldızını takacak. Okan Buruk ile üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşayacak Galatasaray'da geçmişe dönüp baktığımızda yıldız takılan sezonlarda yine zorlu süreçler yaşanmış. Sarı kırmızılıların zorlu sezonları hem şampiyonluk hem de yeni yıldız sevinciyle kapattıkları sezonları derledik.
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Süper Lig'de yıldız uygulaması ilk olarak 2000-2001 sezonunda başladı.
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İlk yarış üçüncü yıldız içindi.
Her şey böyle başladı.
4.yıldız Hamzaoğlu ile geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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