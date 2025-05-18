Galatasaray'da 3 ve 4. Yıldızların Hikayesi

Galatasaray dört sene üst üste şampiyon oldu ve bu süreci bir de UEFA Kupası ile taçlandırdı.

Ancak efsane kadronun dağılması ve yeni yapılanma esnasında bu seriye ara verildi. Fenerbahçe, Mustafa Denizli ile 'Efsane Geri Döndü' diyerek bu araya bir şampiyonluk sığdırdı.

Ertesi sezon Mircea Lucescu, lige daha hakim bir şekilde Galatasaray'ı mutlu sona ulaştırdı. 34 maçta 24 galibiyet 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle Galatasaray mutlu sona ve beşinci yıldıza ulaştı. 78 puanlı Galatasaray'ı Fenerbahçe 75 puanla takip etmişti.