onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray'da 3 ve 4. Yıldızların Hikayesi

Galatasaray'da 3 ve 4. Yıldızların Hikayesi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2025 - 17:45

Galatasaray bu akşam alacağı bir puanla şampiyonluğunu garantileyecek ve beşinci yıldızını takacak. Okan Buruk ile üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşayacak Galatasaray'da geçmişe dönüp baktığımızda yıldız takılan sezonlarda yine zorlu süreçler yaşanmış. Sarı kırmızılıların zorlu sezonları hem şampiyonluk hem de yeni yıldız sevinciyle kapattıkları sezonları derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süper Lig'de yıldız uygulaması ilk olarak 2000-2001 sezonunda başladı.

Süper Lig'de yıldız uygulaması ilk olarak 2000-2001 sezonunda başladı.

TFF'nin aldığı kararla her beş şampiyonluğa bir yıldız verilmesi kararlaştırıldı. Bu kural çıktığında aktif olarak Galatasaray 14, Fenerbahçe 13, Beşiktaş 9, Trabzonspor 6 şampiyonluğu vardı. Yıldız sayıları ise Galatasaray ve Fenerbahçe 2, Beşiktaş ve Trabzonspor 1'di.

İlk yarış üçüncü yıldız içindi.

İlk yarış üçüncü yıldız içindi.

Galatasaray dört sene üst üste şampiyon oldu ve bu süreci bir de UEFA Kupası ile taçlandırdı. 

Ancak efsane kadronun dağılması ve yeni yapılanma esnasında bu seriye ara verildi. Fenerbahçe, Mustafa Denizli ile 'Efsane Geri Döndü' diyerek bu araya bir şampiyonluk sığdırdı.

Ertesi sezon Mircea Lucescu, lige daha hakim bir şekilde Galatasaray'ı mutlu sona ulaştırdı. 34 maçta 24 galibiyet 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle Galatasaray mutlu sona ve beşinci yıldıza ulaştı. 78 puanlı Galatasaray'ı Fenerbahçe 75 puanla takip etmişti.

Her şey böyle başladı.

Her şey böyle başladı.

Galatasaray19.şampiyonluğu elde ettikten sonra dördüncü yıldız alması ihtimali olan sezona Prandelli ile böyle başladı. 

Sosyal medyada 'goygoyculara' bol bol malzeme olan fotoğraf sezon sonu gerçekleşecek şampiyonluk için bir kehanete dönüştü. 

2013-14 sezonunda lig tarihinin en erken şampiyonluklarından biri Ersun Yanal'la Fenerbahçe'nin olmuştu. Galatasaray da sezon sonu Mancini ile yolları ayırıp Prandelli ile anlaştı. Aralık başına kadar giden süreçte sallanan takımda yol ayrımına gidildi. 

Prandelli'nin yerine ise milli takımda Terim'in yardımcısı olan Hamza Hamzaoğlu geldi.

4.yıldız Hamzaoğlu ile geldi.

4.yıldız Hamzaoğlu ile geldi.

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Galatasaray tekrar toparlandı. Mayıs ayında ise hem şampiyonluk hem de yeni bir yıldız Galatasaray'ın oldu.

Galatasaray sezonu 77 puanla kapatırken en yakın takipçisi Fenerbahçe 74 puanda kaldı. 

Mircea Lucescu ve Hamza Hamzaoğlu'nun yaşadığı sevince bu kez Okan Buruk çok yakın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
futboltopu20

😛😄😆😅😝🤣😂😃😀😜😛😛😝

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.