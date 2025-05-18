Galatasaray'ın Beşinci Yıldızına İlk Tebrik Fatih Terim'den Geldi

Fatih Terim, Galatasaray’ın başarı hikâyesinin baş mimarlarından biri olarak kulübün kimliğine kalıcı bir damga vurdu. Onun liderliğinde kazanılan UEFA Kupası ve sayısız lig şampiyonluğu, sarı‑kırmızılı ekibi uluslararası arenada da saygın bir marka hâline getirirken, gitmiş olsa da bağları hiç kopmadı. Şu anda Al Shabab'ta görev yapan Terim, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilk kutlayan isimlerden oldu.