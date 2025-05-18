onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray'ın Beşinci Yıldızına İlk Tebrik Fatih Terim'den Geldi

Galatasaray'ın Beşinci Yıldızına İlk Tebrik Fatih Terim'den Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2025 - 21:20

Fatih Terim, Galatasaray’ın başarı hikâyesinin baş mimarlarından biri olarak kulübün kimliğine kalıcı bir damga vurdu. Onun liderliğinde kazanılan UEFA Kupası ve sayısız lig şampiyonluğu, sarı‑kırmızılı ekibi uluslararası arenada da saygın bir marka hâline getirirken, gitmiş olsa da bağları hiç kopmadı. Şu anda Al Shabab'ta görev yapan Terim, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilk kutlayan isimlerden oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fatih Terim'den tebrik.

Fatih Terim'den tebrik.

Galatasaray, 25. şampiyonluğu elde ederken bu sonuçla beşinci yıldızı da takmış oldu. 

Sarı kırmızılılar maç sonunda büyük bir sevinç yaşarken 25. şampiyonluk ve 5.yıldıza ilk tebrik de Terim'den geldi.

"Camiamıza hayırlı olsun"

"Camiamıza hayırlı olsun"

Fatih Terim, X'ten yaptığı paylaşımda 'Galatasaray, şampiyonluğu da beşinci yıldızı da hak etmiştir.

Sezon boyunca göğsümü gere gere, gururla izlediğim tüm oyuncuları, bu başarıda büyük emeği olan Dursun Başkan ve Okan Hoca nezdinde Galatasaray için 24 saat ter döken tüm kulüp çalışanlarını ve kalbi sarı-kırmızı atan milyonlarca taraftarımızı tebrik ederim. 25.şampiyonluğumuzu ve armamıza işlenecek beşinci yıldızı doyasıya kutlayalım. Camiamıza hayırlı olsun… ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ayzin

Nice yıldızlara 💛❤️