Galatasaray'ın Beşinci Yıldızına İlk Tebrik Fatih Terim'den Geldi
Fatih Terim, Galatasaray’ın başarı hikâyesinin baş mimarlarından biri olarak kulübün kimliğine kalıcı bir damga vurdu. Onun liderliğinde kazanılan UEFA Kupası ve sayısız lig şampiyonluğu, sarı‑kırmızılı ekibi uluslararası arenada da saygın bir marka hâline getirirken, gitmiş olsa da bağları hiç kopmadı. Şu anda Al Shabab'ta görev yapan Terim, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilk kutlayan isimlerden oldu.
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Fatih Terim'den tebrik.
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"Camiamıza hayırlı olsun"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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