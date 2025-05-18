onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray Sezonu Şampiyon Tamamlayarak 5. Yıldızı Taktı

Galatasaray Sezonu Şampiyon Tamamlayarak 5. Yıldızı Taktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2025 - 20:58

Galatasaray, Süper Lig’de bir kez daha mutlu sona ulaşarak tarihindeki 25. şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarıyla kulüp armasına beşinci yıldızı ekleme hakkı kazandı ve Türk futbolunda yeni bir kilometre taşı belirledi. Sarı‑kırmızılılar, sezon boyunca sergiledikleri istikrarlı performansla hem puan tablosunda zirveye yerleşti hem de mutlu sona ulaştı.

Galatasaray dolu statta Kayserispor'u yenerek 25.şampiyonluğa ve beş yıldıza ulaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray şampiyonluk maçında Kayserispor'u ağırladı.

Galatasaray şampiyonluk maçında Kayserispor'u ağırladı.

Galatasaray, Süper Lig’in 36. haftasında Kayserispor’u ağırlarken teknik direktör Okan Buruk, Türkiye Kupası finalindeki kadrodan yalnızca kalede değişikliğe gidip Muslera’yı ilk 11’e aldı. RAMS Park’ta olası şampiyonluk için statta beşinci yıldızı öne çıkaran platformlar ve büyük pankartlar hazırlandı; sarı‑kırmızılılar maçı bir puanla tamamlarsa üst üste üçüncü, toplamda 25. lig zaferini ilan edecekti ve beklenen oldu. 

Taraftarlar, tribünlere “Bizimle kal Osimhen” yazılı pankart asarak Nijeryalı forvetin takımda kalmasını istedi, sakat Mauro Icardi ise karşılaşmayı tribünden izledi. Kulüp, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı Atatürk temalı tişörtler ve pankartlarla kutladı. Ayrıca sutopunda Türkiye şampiyonu olan Galatasaray Zena Kadın Takımı, seremoni öncesi sahaya çıkarak taraftarları selamladı.

Perdeyi yine Osimhen açtı.

Perdeyi yine Osimhen açtı.

Maça baskılı başlayan Galatasaray, Osimhen'in ayağından bir gol buldu ancak bu VAR'a takıldı. Ardından kornerden Sara'nın ortasına Osimhen iyi yükseldi ve 26.dakikada skoru 1-0 yaptı.

Barış Alper selfie ile ortaya çıktı.

Barış Alper selfie ile ortaya çıktı.

29.dakikada Barış Alper bu kez takımını rahatlatan golü atarak skoru 2-0 yaptı.

Barış Alper bu golü takım arkadaşlarıyla selfie çekerek kutladı. Devre de bu skorla bitti.

Muslera'dan golle final...

Muslera'dan golle final...

Yıllardır Galatasaray kalesini koruyan ve sezon sonunda ayrılacağı konuşulan Fernando Muslera, şampiyonluk maçında kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımının 3. golüne imza attı. 

Bu golden önce de Süper Lig'de gol atan son kaleci Muslera'ydı.

Maç da 3-0 tamamlandı.

"THE REAL ONE"*

"THE REAL ONE"*

Galatasaray, beşinci yıldızı Mourinho'nun 'Special One' lakabına gönderme yaparak kutladı. 

Mourinho'nun kameralar önüne tartışmalı bir pozisyonu dizüstü bilgisayarla göstermesine gönderme yapılan harekette, bir dizüstü bilgisayar kameraların önüne getirildi ve beş yıldızla 'THE REAL ONE' yazısı gösterildi. 

*Fotoğraf beIN Sporst'tan alınmıştır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
35
17
5
4
3
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın