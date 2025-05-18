Galatasaray Sezonu Şampiyon Tamamlayarak 5. Yıldızı Taktı
Galatasaray, Süper Lig’de bir kez daha mutlu sona ulaşarak tarihindeki 25. şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarıyla kulüp armasına beşinci yıldızı ekleme hakkı kazandı ve Türk futbolunda yeni bir kilometre taşı belirledi. Sarı‑kırmızılılar, sezon boyunca sergiledikleri istikrarlı performansla hem puan tablosunda zirveye yerleşti hem de mutlu sona ulaştı.
Galatasaray dolu statta Kayserispor'u yenerek 25.şampiyonluğa ve beş yıldıza ulaştı.
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Galatasaray şampiyonluk maçında Kayserispor'u ağırladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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