Galatasaray Sezonu Şampiyon Tamamlayarak 5. Yıldızı Taktı

Galatasaray, Süper Lig’de bir kez daha mutlu sona ulaşarak tarihindeki 25. şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarıyla kulüp armasına beşinci yıldızı ekleme hakkı kazandı ve Türk futbolunda yeni bir kilometre taşı belirledi. Sarı‑kırmızılılar, sezon boyunca sergiledikleri istikrarlı performansla hem puan tablosunda zirveye yerleşti hem de mutlu sona ulaştı.

Galatasaray dolu statta Kayserispor'u yenerek 25.şampiyonluğa ve beş yıldıza ulaştı.