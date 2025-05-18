Fenerbahçe Taraftarı Protestolarına Stat Dışında da Devam Etti
Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu kazanması Fenerbahçelileri isyan ettirdi. Maç anında takımı ve yönetimi protesto eden taraftarlar gollere dahi sevinmedi. Atılan golleri de yuhlayan taraftar, protestoya maç sonunda devam etti.
Ali Koç'u protesto eden taraftarın öfkesi dinmedi.
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Tribünler boş kaldı ama protesto eksik olmadı.
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Fenerbahçe taraftarının stat dışındaki protestolara kameralara böyle yansıdı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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