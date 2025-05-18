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Fenerbahçe Taraftarı Protestolarına Stat Dışında da Devam Etti

Fenerbahçe Taraftarı Protestolarına Stat Dışında da Devam Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2025 - 21:59

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu kazanması Fenerbahçelileri isyan ettirdi. Maç anında takımı ve yönetimi protesto eden taraftarlar gollere dahi sevinmedi. Atılan golleri de yuhlayan taraftar, protestoya maç sonunda devam etti. 

Ali Koç'u protesto eden taraftarın öfkesi dinmedi. 

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Tribünler boş kaldı ama protesto eksik olmadı.

Tribünler boş kaldı ama protesto eksik olmadı.

Fenerbahçe taraftarı bu maçta stadı doldurmadı ve maça gelenler de takımı ve yönetimi protesto etti. 

Atıllan goller dahi protestolardan nasibini aldı. Protestolar maç sonunda da stat dışında devam etti.

Fenerbahçe taraftarının stat dışındaki protestolara kameralara böyle yansıdı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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