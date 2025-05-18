Galatasaraylı Futbolcular Basın Toplantısını "Okan Buruk İstifa" Sesleriyle İnletti
Galatasaray, üst üste üçüncü toplamda 25. şampiyonluğunu Okan Buruk'la elde etti. Buruk'un basın toplantısı yine şampiyon takımların kutlamalarının benzerini yaşattı. Okan Buruk'un toplantısını ellerindeki içeceklerle basan Galatasaraylı futbolcular kamuoyuna da göndermeler yaptılar.
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Okan Buruk tarih yazdı.
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O anlar kameralara da böyle yansıdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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