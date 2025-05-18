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Galatasaraylı Futbolcular Basın Toplantısını "Okan Buruk İstifa" Sesleriyle İnletti

Galatasaraylı Futbolcular Basın Toplantısını "Okan Buruk İstifa" Sesleriyle İnletti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2025 - 22:57

Galatasaray, üst üste üçüncü toplamda 25. şampiyonluğunu Okan Buruk'la elde etti. Buruk'un basın toplantısı yine şampiyon takımların kutlamalarının benzerini yaşattı. Okan Buruk'un toplantısını ellerindeki içeceklerle basan Galatasaraylı futbolcular kamuoyuna da göndermeler yaptılar.

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Okan Buruk tarih yazdı.

Okan Buruk tarih yazdı.

Okan Buruk, Başakşehir'deki şampiyonluğunun ardından Galatasaray'la da üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Sezon içinde eleştiri oklarının yöneltildiği Okan Buruk'a futbolcuları büyük destek vermişti. O destek basın toplantısında da dile geldi. 

Okan Buruk'un yönlendirmesiyle Toreira'nın başlattığı tezahüratla futbolcular 'Okan Buruk istifa' diye bağırdılar.

O anlar kameralara da böyle yansıdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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