Galatasaraylı Futbolcular Basın Toplantısını "Okan Buruk İstifa" Sesleriyle İnletti

Okan Buruk, Başakşehir'deki şampiyonluğunun ardından Galatasaray'la da üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Sezon içinde eleştiri oklarının yöneltildiği Okan Buruk'a futbolcuları büyük destek vermişti. O destek basın toplantısında da dile geldi.

Okan Buruk'un yönlendirmesiyle Toreira'nın başlattığı tezahüratla futbolcular 'Okan Buruk istifa' diye bağırdılar.