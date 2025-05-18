Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Kutlayan Taraftarların Aracı Kullanılamaz Hale Geldi
Galatasaraylılar, 25. lig şampiyonluğunu şehir meydanlarında ve sokaklarda meşaleler ve bayraklarla kutluyor. Sokakları sarı‑kırmızı renklere boyayan coşkulu taraftarlar tezahüratlarla geceyi adeta gündüze çevirdi. Kutlamalarda beşinci yıldızın sevinci yaşanırken istenmeyen görüntüler de kameralara yansıdı.
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Galatasaray taraftarı sokaklara döküldü.
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Yaşanan olay kameralara yansıdı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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