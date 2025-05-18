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Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Kutlayan Taraftarların Aracı Kullanılamaz Hale Geldi

Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Kutlayan Taraftarların Aracı Kullanılamaz Hale Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2025 - 22:38

Galatasaraylılar, 25. lig şampiyonluğunu şehir meydanlarında ve sokaklarda meşaleler ve bayraklarla kutluyor. Sokakları sarı‑kırmızı renklere boyayan coşkulu taraftarlar tezahüratlarla geceyi adeta gündüze çevirdi. Kutlamalarda beşinci yıldızın sevinci yaşanırken istenmeyen görüntüler de kameralara yansıdı.

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Galatasaray taraftarı sokaklara döküldü.

Galatasaray taraftarı sokaklara döküldü.

Üst üste üçüncü toplamda 25. kez şampiyon olan Galatasaray'da büyük sevinç var. Taraftarlar beşinci yıldızın mutluluğunu yaşamak için sokaklara döküldü. Ancak istenmeyen bir olay ise kutlamalarda buruk bir tat bıraktı. 

Taraftarların attığı bir havai fişeğin bir araca gelmesi sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Yaşanan olay kameralara yansıdı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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