Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Kutlayan Taraftarların Aracı Kullanılamaz Hale Geldi

Üst üste üçüncü toplamda 25. kez şampiyon olan Galatasaray'da büyük sevinç var. Taraftarlar beşinci yıldızın mutluluğunu yaşamak için sokaklara döküldü. Ancak istenmeyen bir olay ise kutlamalarda buruk bir tat bıraktı.

Taraftarların attığı bir havai fişeğin bir araca gelmesi sonucu araç kullanılamaz hale geldi.