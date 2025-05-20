Jurgen Klopp'un Teknik Direktörlüğe Roma İçin Geri Döneceği İddia Edildi
Jürgen Klopp, Liverpool'daki sekiz buçuk yıllık görev süresinin ardından takımdan ayrılmıştı. Deneyimli teknik adam, yaptığı açıklamada bir süre futboldan uzak kalmayı planladığını ve herhangi bir kulüple çalışma düşüncesi olmadığını belirtti. Klopp, 'Kendimi tükenmiş hissediyorum, dinlenmeye ihtiyacım var' ifadelerini kullanmıştı.
Avrupa basınında bu aranın kısa süreceğine dair sürpriz bir iddia yer aldı.
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Klopp futbol tarihinde önemli bir yere sahip.
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"Tükenmiş hissediyorum"
Roma ile anlaştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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