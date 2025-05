Jurgen Klopp'un Teknik Direktörlüğe Roma İçin Geri Döneceği İddia Edildi

Futbolculuk kariyeri değil ama teknik direktörlük kariyeri ile Klopp büyük bir iz bıraktı. Mainz, Dortmund ve Liverpool'da yaptıkları kendine has bir kitle yarattı. Mourinho'nun 'Special One' söylemine karşılık kendisi için 'Normal One' söylemi kullanması da büyük sempati toplamıştı. Kazandığı kupalar hiç de 'normal biri' olmadığını gösterse de geçen yaz takımdan ayrılmış ve sevenlerini üzmüştü.