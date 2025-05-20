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Jurgen Klopp'un Teknik Direktörlüğe Roma İçin Geri Döneceği İddia Edildi

Jurgen Klopp'un Teknik Direktörlüğe Roma İçin Geri Döneceği İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.05.2025 - 09:50

Jürgen Klopp, Liverpool'daki sekiz buçuk yıllık görev süresinin ardından takımdan ayrılmıştı. Deneyimli teknik adam, yaptığı açıklamada bir süre futboldan uzak kalmayı planladığını ve herhangi bir kulüple çalışma düşüncesi olmadığını belirtti. Klopp, 'Kendimi tükenmiş hissediyorum, dinlenmeye ihtiyacım var' ifadelerini kullanmıştı. 

Avrupa basınında bu aranın kısa süreceğine dair sürpriz bir iddia yer aldı. 

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Klopp futbol tarihinde önemli bir yere sahip.

Klopp futbol tarihinde önemli bir yere sahip.

Futbolculuk kariyeri değil ama teknik direktörlük kariyeri ile Klopp büyük bir iz bıraktı. Mainz, Dortmund ve Liverpool'da yaptıkları kendine has bir kitle yarattı. Mourinho'nun 'Special One' söylemine karşılık kendisi için 'Normal One' söylemi kullanması da büyük sempati toplamıştı. Kazandığı kupalar hiç de 'normal biri' olmadığını gösterse de geçen yaz takımdan ayrılmış ve sevenlerini üzmüştü.

"Tükenmiş hissediyorum"

"Tükenmiş hissediyorum"

Vedasında Liverpool'un yeni teknik direktörü Arne Slot'u anons ederek jest yapan Klopp bir süre takım çalıştırmayacağını ve kendisini tükenmiş hissettiğini söylemişti. 

Leipzig için Global Sportif Direktör olan Klopp'un sahalara dönmesi kısa vadede beklenmiyordu ama ikna edildi.

Roma ile anlaştı.

Roma ile anlaştı.

İddialara göre Alman teknik direktör eski şaşalı günlerinden uzakta kalan Roma ile anlaştı. 18 Mayıs'ta imzaların atıldığı iddia edilirken Klopp'un Liverpool'da yaptığı gibi bir 'winner' takım yaratıp yaratamayacağı merak konusu oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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