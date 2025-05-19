Fenerbahçe İçin Daha İyi Yönetim İsteyen Bilal Erdoğan: "Oğullarımı Takımda Tutmaya Çalışıyorum"
Bilal Erdoğan'ın Fenerbahçe başkanlığına aday olacağı iddia edilmişti. Bu iddiaları yalanlayan Bilal Erdoğan, A Haber'de açıklamalarda bulundu. 'Oğullarımı Fenerbahçe'de tutmak için kıyasıya mücadele veriyorum' diyen Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe için dikkat çeken açıklamalar geldi.
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Bilal Erdoğan: "Oğullarımı Fenerbahçe'de tutmak için kıyasıya mücadele veriyorum."
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"Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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