Fenerbahçe İçin Daha İyi Yönetim İsteyen Bilal Erdoğan: "Oğullarımı Takımda Tutmaya Çalışıyorum"

Son günlerin gündem olan maddelerinden biri de Bilal Erdoğan'ına Fenerbahçe başkanlığına aday olacağı iddialarıydı. Bilal Erdoğan, A Haber'de katıldığı yayında söz konusu iddiaları yalanladı. Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

'İnanın ben nereden çıktığını bilmiyorum. Hatta yapay zekaya bir fotoğraf yapmışlar. Ben futbolda spor yöneticiliğini hayalimden geçirmedim, geçirmem de.Zamanımın çoğunu eğitimle ilgili faaliyetlere veriyorum. Zamanımı futbol yöneticiliğinde harcarken bu önemli işleri ihmal etmez bana yakışmaz. Kendi oğullarımı Fenerbahçe’de tutmak için kıyasıya mücadele veriyorum. Okulda öğrencilerle konuşuyorum Galatasaraylıyım diyorlar. ‘Siz tabi Galatasarayı tutmak kolay gelin Fenerbahçe’yi tutun’ diyorum.'

(Görsel yapay zeka Grok ile yapılmıştır.)