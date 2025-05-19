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Fenerbahçe İçin Daha İyi Yönetim İsteyen Bilal Erdoğan: "Oğullarımı Takımda Tutmaya Çalışıyorum"

Fenerbahçe İçin Daha İyi Yönetim İsteyen Bilal Erdoğan: "Oğullarımı Takımda Tutmaya Çalışıyorum"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.05.2025 - 21:25

Bilal Erdoğan'ın Fenerbahçe başkanlığına aday olacağı iddia edilmişti. Bu iddiaları yalanlayan Bilal Erdoğan, A Haber'de açıklamalarda bulundu. 'Oğullarımı Fenerbahçe'de tutmak için kıyasıya mücadele veriyorum' diyen Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe için dikkat çeken açıklamalar geldi.

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Bilal Erdoğan: "Oğullarımı Fenerbahçe'de tutmak için kıyasıya mücadele veriyorum."

Bilal Erdoğan: "Oğullarımı Fenerbahçe'de tutmak için kıyasıya mücadele veriyorum."

Son günlerin gündem olan maddelerinden biri de Bilal Erdoğan'ına Fenerbahçe başkanlığına aday olacağı iddialarıydı. Bilal Erdoğan, A Haber'de katıldığı yayında söz konusu iddiaları yalanladı. Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

'İnanın ben nereden çıktığını bilmiyorum. Hatta yapay zekaya bir fotoğraf yapmışlar. Ben futbolda spor yöneticiliğini hayalimden geçirmedim, geçirmem de.Zamanımın çoğunu eğitimle ilgili faaliyetlere veriyorum. Zamanımı futbol yöneticiliğinde harcarken bu önemli işleri ihmal etmez bana yakışmaz. Kendi oğullarımı Fenerbahçe’de tutmak için kıyasıya mücadele veriyorum. Okulda öğrencilerle konuşuyorum Galatasaraylıyım diyorlar. ‘Siz tabi Galatasarayı tutmak kolay gelin Fenerbahçe’yi tutun’ diyorum.'

(Görsel yapay zeka Grok ile yapılmıştır.)

"Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum."

"Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum."

'Fenerbahçe benim tuttuğum takım tabii ki başarıya aç taraftar haline geldik. Tartışma açacak yorumlar yapmak istemem. Spor yöneticiliğinde sorun var. Bunların düzeltilmesi teşvik edilmesi lazım. Başkanlığa aday değilim. Fenerbahçe'nin daha iyi yönetilmesini istiyorum. O günlerin hayalini kuruyoruz.'

Bilal Erdoğan'ın A Haber'de yaptığı açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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