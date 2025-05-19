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Sadece Forma Giymiş: Kadıköy’de Galatasaraylı Taraftara Silahlı Saldırı

Sadece Forma Giymiş: Kadıköy’de Galatasaraylı Taraftara Silahlı Saldırı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.05.2025 - 20:34

Kadıköy’ün Çiftehavuzlar semtinde üzerinde Galatasaray forması bulunan bir kişi ile başka bir şahıs arasında tartışma çıktı. Şüpheli şahıs Galatasaray formalı kişiyi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamada silahlı saldırı kınandı.

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Galatasaray dün tarihindeki 25. şampiyonluğunu garantilemişti.

Galatasaray dün tarihindeki 25. şampiyonluğunu garantilemişti.

Akşam saatlerinde Kadıköy Çiftehavuzlar semtinde üzerinde Galatasaray forması bulunan bir kişi ile başka bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda şüpheli, tabanca ile taraftarı ayağından vurdu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı şahsa çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırının görüntüleri 👇

Galatasaray saldırıyı kınadı.

Galatasaray saldırıyı kınadı.

Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Bugün Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarımıza yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bahsi geçen menfur olayda yaralanan taraftarımıza şifa diliyor, bu tip olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz' denildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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