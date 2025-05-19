Sadece Forma Giymiş: Kadıköy’de Galatasaraylı Taraftara Silahlı Saldırı
Kadıköy’ün Çiftehavuzlar semtinde üzerinde Galatasaray forması bulunan bir kişi ile başka bir şahıs arasında tartışma çıktı. Şüpheli şahıs Galatasaray formalı kişiyi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamada silahlı saldırı kınandı.
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Galatasaray dün tarihindeki 25. şampiyonluğunu garantilemişti.
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Saldırının görüntüleri 👇
Galatasaray saldırıyı kınadı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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