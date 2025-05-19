"19 Mayıs" Osmanlı Devleti’nin Operasyonu mu? Murat Bardakçı ve Emrah Sefa Gürkan’dan Açıklama
Tarihçi Murat Bardakçı’nın, “Mustafa Kemal’in Samsun’a gitmesi Osmanlı’da bir devlet operasyonuydu” açıklaması bugün en çok konuşulan gündemlerden oldu.
Popüler tarihçi Prof. Dr. Emrah Sefa Gürkan ise Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a giderek Milli Mücadeleyi başlatmasının bir devlet operasyonu olsa da Padişah Vahdettin’e karşı yapılmış bir operasyon olduğunu söyledi.
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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bugün yurt genelinde coşku ile kutlandı.
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Murat Bardakçı’nın açıklamaları 👇
Prof. Dr. Emrah Sefa Gürkan ise Fatih Altaylı’nın YouTube yayınında Murat Bardakçı’nın iddiasını değerlendirmişti.
Emrah Sefa Gürkan’ın açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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