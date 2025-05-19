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"19 Mayıs" Osmanlı Devleti’nin Operasyonu mu? Murat Bardakçı ve Emrah Sefa Gürkan’dan Açıklama

"19 Mayıs" Osmanlı Devleti’nin Operasyonu mu? Murat Bardakçı ve Emrah Sefa Gürkan’dan Açıklama

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.05.2025 - 18:16

Tarihçi Murat Bardakçı’nın, “Mustafa Kemal’in Samsun’a gitmesi Osmanlı’da bir devlet operasyonuydu” açıklaması bugün en çok konuşulan gündemlerden oldu. 

Popüler tarihçi Prof. Dr. Emrah Sefa Gürkan ise Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a giderek Milli Mücadeleyi başlatmasının bir devlet operasyonu olsa da Padişah Vahdettin’e karşı yapılmış bir operasyon olduğunu söyledi.

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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bugün yurt genelinde coşku ile kutlandı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bugün yurt genelinde coşku ile kutlandı.

Bu 19 Mayıs’ta Murat Bardakçı’nın yıllar önce yaptığı “19 Mayıs bir devlet operasyonudur” açıklaması gündem oldu. Bardakçı, yıllar önce NTV’de katıldığı yayında, “Samsun yolculuğu devletin hazırladığı bir operasyondur. Çok ciddi, kurmay operasyonudur. En ince ayrıntısına kadar günler öncesinden hazırlanmış, bütün detaylar belirlenmiş ve adım adım uygulanmıştır.” açıklamasında bulunmuştu.

Murat Bardakçı’nın açıklamaları 👇

Prof. Dr. Emrah Sefa Gürkan ise Fatih Altaylı’nın YouTube yayınında Murat Bardakçı’nın iddiasını değerlendirmişti.

Prof. Dr. Emrah Sefa Gürkan ise Fatih Altaylı’nın YouTube yayınında Murat Bardakçı’nın iddiasını değerlendirmişti.

Gürkan, “Eğer bu bir devlet operasyonu ise bunu kim yaptı? Savaş bitmiş, generaller İstanbul’a gelmiş. Silahların antlaşmaya göre teslim edilmesi gerekiyor. Yapılacak en büyük direniş bu silahları teslim etmemek. Kolorduların başına Vahdettin yanlısı değil direniş yanlısı, yani İttihat ve Terakki Partili genç subaylardan birisinin geçmesi lazım. Bunu da Genelkurmay’da Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy gibi isimler yapıyor. Bunu planlayan Vahdettin değil.” İfadelerini kullandı.

Emrah Sefa Gürkan’ın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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