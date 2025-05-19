"19 Mayıs" Osmanlı Devleti’nin Operasyonu mu? Murat Bardakçı ve Emrah Sefa Gürkan’dan Açıklama

Gürkan, “Eğer bu bir devlet operasyonu ise bunu kim yaptı? Savaş bitmiş, generaller İstanbul’a gelmiş. Silahların antlaşmaya göre teslim edilmesi gerekiyor. Yapılacak en büyük direniş bu silahları teslim etmemek. Kolorduların başına Vahdettin yanlısı değil direniş yanlısı, yani İttihat ve Terakki Partili genç subaylardan birisinin geçmesi lazım. Bunu da Genelkurmay’da Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy gibi isimler yapıyor. Bunu planlayan Vahdettin değil.” İfadelerini kullandı.