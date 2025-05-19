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Özgür Demirtaş Yapay Zekanın Bitireceği Meslekleri Açıkladı

Özgür Demirtaş Yapay Zekanın Bitireceği Meslekleri Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.05.2025 - 17:56

Sosyal medya hesabı X’ten gündeme ve ekonomiye dair paylaşımlarda bulunan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu kez yapay zeka ve mesleklere dair bir paylaşım yaptı. Demirtaş, yapay zekanın yok edeceği meslekleri açıkladı.

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Sosyal medya X'i (Twitter) aktif kullanan Özgür Demirtaş'tan 'meslek' paylaşımı geldi.

Sosyal medya X'i (Twitter) aktif kullanan Özgür Demirtaş'tan 'meslek' paylaşımı geldi.

Eskiden herkese Finans-Ekonomi doktorası önerdiğini ancak yapay zeka nedeniyle bunu artık önermediğini kaydeden Demirtaş, “Zaman çok hızlı değişti. Yapay zekanın geldiği nokta inanılmaz. Yakın zaman önce bir yapay zeka modülü bizim son 20 yılda üstünde çalıştığımız tipte AMPİRİK 150 ayrı çalışmayı bir günde tamamladı” dedi.

Özgür Demirtaş yok olacak meslekleri açıkladı.

Özgür Demirtaş yok olacak meslekleri açıkladı.
twitter.com

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

'Yapay Zeka:

1) Literatür taraması,

2) Data toplaması ve temizlemesi,

3) Hipotez oluşturulması,

4) Onlarca karmaşık Regresyon çalışmasının yapılması,

5) Sonuçların yorumlanması,

6) Makalenin yazılması

Konularının hepsini yapar duruma geldi.

Artık akademisyenlik bitiyor

Mühendislik de bitiyor

Mimarlık da bitiyor

Muhasebe de bitiyor

Teknik alanlar ilk bitenler oluyor. 

Bizim neslimiz yine şanslı. Ben de sanırım 1-2 yıl içinde hobi olarak ders anlatma dışında akademik kariyerimi tamamlıyorum, son araştırma çalışmalarımı da finalize ediyorum gibi duruyor…'

Demirtaş'ın paylaşımına gelen yorumlar şöyle oldu 👇

Demirtaş'ın paylaşımına gelen yorumlar şöyle oldu 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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