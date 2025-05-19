Özgür Demirtaş Yapay Zekanın Bitireceği Meslekleri Açıkladı
Sosyal medya hesabı X’ten gündeme ve ekonomiye dair paylaşımlarda bulunan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu kez yapay zeka ve mesleklere dair bir paylaşım yaptı. Demirtaş, yapay zekanın yok edeceği meslekleri açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya X'i (Twitter) aktif kullanan Özgür Demirtaş'tan 'meslek' paylaşımı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgür Demirtaş yok olacak meslekleri açıkladı.
Demirtaş'ın paylaşımına gelen yorumlar şöyle oldu 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın