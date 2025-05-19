Özgür Demirtaş Yapay Zekanın Bitireceği Meslekleri Açıkladı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

'Yapay Zeka:

1) Literatür taraması,

2) Data toplaması ve temizlemesi,

3) Hipotez oluşturulması,

4) Onlarca karmaşık Regresyon çalışmasının yapılması,

5) Sonuçların yorumlanması,

6) Makalenin yazılması

Konularının hepsini yapar duruma geldi.

Artık akademisyenlik bitiyor

Mühendislik de bitiyor

Mimarlık da bitiyor

Muhasebe de bitiyor

Teknik alanlar ilk bitenler oluyor.

Bizim neslimiz yine şanslı. Ben de sanırım 1-2 yıl içinde hobi olarak ders anlatma dışında akademik kariyerimi tamamlıyorum, son araştırma çalışmalarımı da finalize ediyorum gibi duruyor…'