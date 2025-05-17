Celal Şengör'ün 2 Yıla Kadar Hapsi İstendi: İşte Ceza İstenen O Sözleri!
Yer bilimci, akademisyen Prof. Dr. Celal Şengör hakkında hapis cezası istendi. Gazeteci Ceylan Sever'in X hesabından yaptığı paylaşıma göre Şengör'e “Türk Milletini Alenen Aşağılama” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
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Gazeteci Ceylan Sever'in Celal Şengör paylaşımı şöyle:
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Celal Şengör ne demişti? İşte hapis cezası istenen o sözleri 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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