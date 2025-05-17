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Celal Şengör'ün 2 Yıla Kadar Hapsi İstendi: İşte Ceza İstenen O Sözleri!

Celal Şengör'ün 2 Yıla Kadar Hapsi İstendi: İşte Ceza İstenen O Sözleri!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.05.2025 - 15:16

Yer bilimci, akademisyen Prof. Dr. Celal Şengör hakkında hapis cezası istendi. Gazeteci Ceylan Sever'in X hesabından yaptığı paylaşıma göre Şengör'e “Türk Milletini Alenen Aşağılama” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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Gazeteci Ceylan Sever'in Celal Şengör paylaşımı şöyle:

Gazeteci Ceylan Sever'in Celal Şengör paylaşımı şöyle:

'Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Prof. Dr. Celal Şengör hakkında “ Türkiye uygarlıktan Uzak bir ülkedir. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir.  Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım. Bugün Anadolu Türkü’nün ortalama IQ’su 86, normal bir insanın IQsu ne? 90. Yani siz resmen dünya istatistiklerinde resmen geri zekalı bir millet konumundasınız” şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle “Türk Milletini Alenen Aşağılama” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

Şengör konuya ilişkin açılan soruşturmada verdiği ifadede sözlerinin hakaret amaçlı olmadığını, bilimsel verilere dayandığını beyan etti.'

Celal Şengör ne demişti? İşte hapis cezası istenen o sözleri 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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