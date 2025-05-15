Ankara'da Hissedilen Konya Depremine Ahmet Ercan'dan İlk Açıklama

23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin korkusu devam ederken bugün bir deprem de Konya'da meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Çevre illerden şiddetli şekilde hissedilen deprem paniğe neden oldu.