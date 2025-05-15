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Ankara'da Hissedilen Konya Depremine Ahmet Ercan'dan İlk Açıklama

Ankara'da Hissedilen Konya Depremine Ahmet Ercan'dan İlk Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.05.2025 - 16:48

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem başta Ankara olmak üzere çevre illerde şiddetli şekilde hissedildi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Ankara’dan hissedilen Konya depremiyle ilgili açıklama geldi.

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Konya'da hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Konya'da hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
twitter.com

23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin korkusu devam ederken bugün bir deprem de Konya'da meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Çevre illerden şiddetli şekilde hissedilen deprem paniğe neden oldu.

Konya'daki deprem Ankara'da neden şiddetli şekilde hissedildi?

Konya'daki deprem Ankara'da neden şiddetli şekilde hissedildi?

Konya merkezli depremin Ankara'da şiddetli şekilde hissedilmesi vatandaşları meraklandırdı. Bu soruya ve paniğe neden olan depreme Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama geldi. 

Depremin Kulu-Tavşancıl Kırığı üzerinde meydana geldiğini dile getiren Ercan, şunları söyledi:

'Konya’nın Kulu ilçesinden geçen, Kulu-Tavşancalı Kırığı üzerinde olan M5,2’lik küçük deprem Kulu ile dolayda olan  depremin kaynağıdır.

Kulu-Tavşancalı kırığı, Tuz Gölü Kırık kuşağının bir parçasıdır. Kırık Ankara’ya doğru uzandığı, odağı sığ olduğundan Ankara sarsılmıştır' dedi.

"Daha büyük deprem beklemiyorum."

"Daha büyük deprem beklemiyorum."
twitter.com

Öte yandan Prof. Dr. Ahmet Ercan, 'Daha büyük depremin habercisi mi?' sorusunu da yanıtladı. Ercan, daha büyük deprem beklemediğini dile getirdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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