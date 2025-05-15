Ankara'da Hissedilen Konya Depremine Ahmet Ercan'dan İlk Açıklama
Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem başta Ankara olmak üzere çevre illerde şiddetli şekilde hissedildi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Ankara’dan hissedilen Konya depremiyle ilgili açıklama geldi.
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Konya'da hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
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Konya'daki deprem Ankara'da neden şiddetli şekilde hissedildi?
"Daha büyük deprem beklemiyorum."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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