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Son Dakika… Konya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son Dakika… Konya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.05.2025 - 15:50 Son Güncelleme: 15.05.2025 - 16:30

AFAD, Konya'nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Ankara ve çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili olumsuz bir durum bildirimi olmadığını açıkladı.

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Deprem anında yaşananlar 👇

AFAD'ın deprem açıklaması 👇

AFAD'ın deprem açıklaması 👇
twitter.com

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı👇

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı👇
twitter.com

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması👇

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması👇
twitter.com

'Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.'

Deprem anından görüntüler 👇

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın paylaşımı 👇

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın paylaşımı 👇
twitter.com

'Konya’da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Ankara’da da hissedilmiştir.

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, tüm ekiplerimizle teyakkuzda bulunuyoruz.'

Ankara Valiliğinin paylaşımı 👇

Ankara Valiliğinin paylaşımı 👇
twitter.com

'Saat 15:46’da Konya/ Kulu merkezli meydana gelen deprem İlimizde de hissedilmiş olup Valiliğimizce elde edilen ilk bilgilere ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ya da diğer kanallarla intikal eden bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı, yıkıntı veya olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup; ekiplerimizce derhal saha tarama ve incelemelerine başlanmıştır.

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaşımı 👇

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaşımı 👇
twitter.com

'Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte hasar tespit ekiplerimiz Kulu’da saha tarama çalışmalarına başladı.

Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Yusuf Kürşad Kalkan

Konyada hiç olmaz deniyodu noldu lan yeni fay hatları mı türüyo noluyo

Hakan Bayram

Türkiye depremsellik olarak yüksek riske sahib bir ülkedir deprem kuşağında yer alır. Konya Havzası yüksek deprem riskine sahip bir ülkede en az riskli yerd... Devamını Gör

Diğdem Çakır

Geçmiş olsun🌹

tuse

Felaket sallandı

Zülal Kasalak

Geçmiş olsun, Konya da yaşıyorum ama ben hissetmedim.