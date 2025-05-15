Son Dakika… Konya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD, Konya'nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Ankara ve çevre illerden de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili olumsuz bir durum bildirimi olmadığını açıkladı.
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Deprem anında yaşananlar 👇
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AFAD'ın deprem açıklaması 👇
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı👇
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması👇
Deprem anından görüntüler 👇
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın paylaşımı 👇
Ankara Valiliğinin paylaşımı 👇
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Konyada hiç olmaz deniyodu noldu lan yeni fay hatları mı türüyo noluyo
Türkiye depremsellik olarak yüksek riske sahib bir ülkedir deprem kuşağında yer alır. Konya Havzası yüksek deprem riskine sahip bir ülkede en az riskli yerd... Devamını Gör
Geçmiş olsun🌹
Felaket sallandı
Geçmiş olsun, Konya da yaşıyorum ama ben hissetmedim.