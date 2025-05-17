İki Aydır Tutuklu Bulunan Ekrem İmamoğlu X Hesabından İsyan Etti
Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’den erişime engellenen hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, tutuklanmasının üzerinden iki ay geçmesine rağmen yolsuzluk kanıtı bulunmadığını ifade etti.
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Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’tan bu yana tutuklu.
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İki aydır tutuklu olmasına rağmen yöneltilen 'yolsuzluk' suçlamasına dair kanıt bulunmadığını kaydeden İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:
"Son sözüm: Aldansan da, aldatma!"
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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