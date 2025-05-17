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İki Aydır Tutuklu Bulunan Ekrem İmamoğlu X Hesabından İsyan Etti

İki Aydır Tutuklu Bulunan Ekrem İmamoğlu X Hesabından İsyan Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.05.2025 - 14:11

Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’den erişime engellenen hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, tutuklanmasının üzerinden iki ay geçmesine rağmen yolsuzluk kanıtı bulunmadığını ifade etti.

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Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’tan bu yana tutuklu.

Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’tan bu yana tutuklu.

Silivri Cezaevi’nde iki aydır tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı. İmamoğlu’nun resmi X hesabı Türkiye’den erişime engellenmişti. Bu erişim engellemesinin ardından İmamoğlu için ‘Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi - @CBAdayOfisi’ kullanıcı isimli X hesabı açılmıştı. 

İmamoğlu’nun yaptığı güncel açıklamalar bu hesaptan paylaşılmaya devam ediyor.

İki aydır tutuklu olmasına rağmen yöneltilen 'yolsuzluk' suçlamasına dair kanıt bulunmadığını kaydeden İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

İki aydır tutuklu olmasına rağmen yöneltilen 'yolsuzluk' suçlamasına dair kanıt bulunmadığını kaydeden İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:
twitter.com

'2 ay geçti;

Ne para dolu ayakkabı kutuları,

Ne dolar fışkıran para kasaları,

Ne 300 bin euroluk “hediye” saatler,

Ne milyon dolarlık off-shore hesapları,

Ne telefon tapeleri,

Ne de önceki olaylarda etrafa saçılan skandal e-mailler,

ÇIKTI!

Oysa en büyük hayaliniz tüm bunları video yapıp, grup toplantısında millete izlettirmekti.

OLMADI! Ne heybeden turp çıktı ne de dananın kuyruğu koptu!

Gücünüze gidiyor biliyorum ama ne yazık ki yine aldatıldınız.

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetmekle sorumlu bir siyasetçiye, hayali bir örgütün, hayal ürünü iddiaların peşine takılarak siyaset yapmak yakıştı mı?'

"Son sözüm: Aldansan da, aldatma!"

"Son sözüm: Aldansan da, aldatma!"

'Bu iftira bataklığından kurtulmak, çamura daha fazla batmamak için yapılacaklar bellidir. 

Güvendiğiniz hukuk kökenli siyasetçilerden bir heyet kurun  ve bu dosyayı onlara inceletin. Objektif her hukukçu görecektir ki bu dosya, içinde tek bir DELİL barındırmayan SANAL bir dosyadır. 

Bu dosyanın değerlendirmesini, güvendiğiniz hukuk kökenli siyasetçiler yapsın.

Belli ki benden şüphe ediyorsunuz.

Belki kendi ekibinize güvenirsiniz!

Son sözüm: Aldansan da, aldatma!'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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