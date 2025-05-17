İki Aydır Tutuklu Bulunan Ekrem İmamoğlu X Hesabından İsyan Etti

'2 ay geçti;

Ne para dolu ayakkabı kutuları,

Ne dolar fışkıran para kasaları,

Ne 300 bin euroluk “hediye” saatler,

Ne milyon dolarlık off-shore hesapları,

Ne telefon tapeleri,

Ne de önceki olaylarda etrafa saçılan skandal e-mailler,

ÇIKTI!

Oysa en büyük hayaliniz tüm bunları video yapıp, grup toplantısında millete izlettirmekti.

OLMADI! Ne heybeden turp çıktı ne de dananın kuyruğu koptu!

Gücünüze gidiyor biliyorum ama ne yazık ki yine aldatıldınız.

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetmekle sorumlu bir siyasetçiye, hayali bir örgütün, hayal ürünü iddiaların peşine takılarak siyaset yapmak yakıştı mı?'