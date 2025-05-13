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“Yokluk” ve “Açık Hata” Denildi: Diploma İptali Ekrem İmamoğlu’na Tebliğ Edildi

“Yokluk” ve “Açık Hata” Denildi: Diploma İptali Ekrem İmamoğlu’na Tebliğ Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.05.2025 - 09:17 Son Güncelleme: 13.05.2025 - 09:41

19 Mart'ta başlayan süreç sonrasında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal kararı tebliğ edildi. Üniversite, Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin daha lisans diplomasını “yokluk” ve “açık hata” gerekçesiyle iptal etti. Karara ilişkin tebliğ 55 gün sonra iletildi. 

Kaynak: Sözcü

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal kararı 55 gün sonra tebliğ edildi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal kararı 55 gün sonra tebliğ edildi.

23 Mart'ta tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal kararı tebliğ edildi. 

İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin daha lisans diplomasını “yokluk” ve “açık hata” gerekçesiyle yok saydı.

Diploma iptaline ilişkin tebligatta şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli toplantısında alınan hükmü ile; İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapmanız nedeniyle, yatay geçiş kararınızın ve bu karara dayalı olarak elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Programı Lisans mezuniyetiniz ve diplomanız iptal edilmiştir.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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SAYGIN ADAM

HAKAN FIDANIN HIC BIR SEY YOK AMA ÜNIVERSITE MEZUNU ....NE GÜZEL DEGILMI OLANI IPTAL ET OLMAYANLARI VARMIS GIBI SAY....AKP NE DÜZEN GETIRDIN.ETTIGINIZ YEMINL... Devamını Gör

İktidar

Mahkemeden döner bu kadsr basit sonra akepeliler kına yakar