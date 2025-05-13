“Yokluk” ve “Açık Hata” Denildi: Diploma İptali Ekrem İmamoğlu’na Tebliğ Edildi
19 Mart'ta başlayan süreç sonrasında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal kararı tebliğ edildi. Üniversite, Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin daha lisans diplomasını “yokluk” ve “açık hata” gerekçesiyle iptal etti. Karara ilişkin tebliğ 55 gün sonra iletildi.
Kaynak: Sözcü
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal kararı 55 gün sonra tebliğ edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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HAKAN FIDANIN HIC BIR SEY YOK AMA ÜNIVERSITE MEZUNU ....NE GÜZEL DEGILMI OLANI IPTAL ET OLMAYANLARI VARMIS GIBI SAY....AKP NE DÜZEN GETIRDIN.ETTIGINIZ YEMINL... Devamını Gör
Mahkemeden döner bu kadsr basit sonra akepeliler kına yakar