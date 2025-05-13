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Terörsüz Türkiye'de PKK'nın Silah Bırakmasının Ardından Abdullah Öcalan'ın Durumu Ne Olacak?

Terörsüz Türkiye'de PKK'nın Silah Bırakmasının Ardından Abdullah Öcalan'ın Durumu Ne Olacak?

Abdullah Öcalan
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.05.2025 - 08:41 Son Güncelleme: 13.05.2025 - 09:15

PKK’nın kongre sonucu aldığı silah bırakma ve kendini feshetme kararı sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de İmralı’daki Abdullah Öcalan’ın durumunun ne olacağı. Milliyet’te yer alan habere göre; PKK’nın fesih ve silahlı mücadele yöntemine son verdiğine ilişkin açıklaması sonrası Öcalan’ın durumu için 3 farklı senaryo var.

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PKK’nın tarihi silah bırakma kararı sonrasında Abdullah Öcalan’ın durumu merak ediliyor.

PKK’nın tarihi silah bırakma kararı sonrasında Abdullah Öcalan’ın durumu merak ediliyor.

PKK’nın fesih ve silahlı mücadele yöntemine son verdiğine ilişkin açıklamasında, söz konusu kararların uygulanması için Abdullah Öcalan’ın süreci yürütüp yönlendirmesi ve demokratik siyaset hakkının tanınması talep edilirken, Öcalan’ın durumu için 3 senaryo gündemde.

1- Abdullah Öcalan, güvenlik endişesiyle İmralı'dan çıkmak istemiyor. 

2- Abdullah Öcalan'ın imkanlarının rahatlatılabileceği ifade ediliyor. Telefon hakkı verileceği belirtilen Öcalan'ın avukat ve DEM Partililer ile rahat görüşmesi sağlanacak. 

3- Abdullah Öcalan’ın parti kuracağı, yeniden yapılanan partinin başına geçebileceği hatta kendisine Meclis yolu açılıp açılmayacağı da merak ediliyor. Ancak şu andaki mevcut anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu hükümleri buna kesinlikle imkan tanımıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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