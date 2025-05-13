Terörsüz Türkiye'de PKK'nın Silah Bırakmasının Ardından Abdullah Öcalan'ın Durumu Ne Olacak?

PKK’nın fesih ve silahlı mücadele yöntemine son verdiğine ilişkin açıklamasında, söz konusu kararların uygulanması için Abdullah Öcalan’ın süreci yürütüp yönlendirmesi ve demokratik siyaset hakkının tanınması talep edilirken, Öcalan’ın durumu için 3 senaryo gündemde.

1- Abdullah Öcalan, güvenlik endişesiyle İmralı'dan çıkmak istemiyor.

2- Abdullah Öcalan'ın imkanlarının rahatlatılabileceği ifade ediliyor. Telefon hakkı verileceği belirtilen Öcalan'ın avukat ve DEM Partililer ile rahat görüşmesi sağlanacak.

3- Abdullah Öcalan’ın parti kuracağı, yeniden yapılanan partinin başına geçebileceği hatta kendisine Meclis yolu açılıp açılmayacağı da merak ediliyor. Ancak şu andaki mevcut anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu hükümleri buna kesinlikle imkan tanımıyor.