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Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluluğuna Devam Kararı Verildi

Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluluğuna Devam Kararı Verildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.05.2025 - 16:06

23 Mart’ta tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğer isimlerin aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Hakimlik İmamoğlu ve diğer isimlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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“Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna” devam kararı.

“Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna” devam kararı.

Gazeteci Ceylan Sever, söz konusu kararı X hesabından paylaştı.  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Buğra Gökçe, Serdar Haydanlı, Ali Nuhoğlu ve diğer tutukluların aylık incelemesi gerçekleştirildi. 

Ekrem İmamoğlu,  Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmayacağına dair dilekçe sundu. Diğer şüpheliler ise SEGBİS ile bağlanarak tahliyelerini talep etti.

Hakimlik Ekrem İmamoğlu ve diğer isimlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Gerekçe ise ‘Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un arasında bulunduğu 31 kişi hakkında üzerlerine atılı suçlar için öngörülen ceza miktarı, delilleri yok etme, gizleme, değiştirme, tanıklar ve mağdurlar üzerinde baskı yapma ihtimalleri olduğu’ olarak açıklandı. 

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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