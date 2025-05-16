Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluluğuna Devam Kararı Verildi

Gazeteci Ceylan Sever, söz konusu kararı X hesabından paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Buğra Gökçe, Serdar Haydanlı, Ali Nuhoğlu ve diğer tutukluların aylık incelemesi gerçekleştirildi.

Ekrem İmamoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmayacağına dair dilekçe sundu. Diğer şüpheliler ise SEGBİS ile bağlanarak tahliyelerini talep etti.

Hakimlik Ekrem İmamoğlu ve diğer isimlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Gerekçe ise ‘Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un arasında bulunduğu 31 kişi hakkında üzerlerine atılı suçlar için öngörülen ceza miktarı, delilleri yok etme, gizleme, değiştirme, tanıklar ve mağdurlar üzerinde baskı yapma ihtimalleri olduğu’ olarak açıklandı.

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