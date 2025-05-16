Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluluğuna Devam Kararı Verildi
23 Mart’ta tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğer isimlerin aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Hakimlik İmamoğlu ve diğer isimlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
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“Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna” devam kararı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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