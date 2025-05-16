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Rasim Ozan Kütahyalı Belediye Başkanlarını Cumhurbaşkanının Atayacağını İddia Etti

Rasim Ozan Kütahyalı Belediye Başkanlarını Cumhurbaşkanının Atayacağını İddia Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.05.2025 - 11:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında yerel yönetimlerle ilgili değişiklik sinyalleri vermesinin ardından ortaya çeşitli iddialar atıldı. Bir kısım bunun Terörsüz Türkiye projesi gereği başkanların yetkisini değiştirmek olarak algılarken bir kısmı da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi popüler isimlerin çıkması ve önemli belediyelerin son seçimlerde CHP'ye geçmesi nedeniyle başkanlık yetkilerinin daraltılacağı yönünde değerlendirdi. En Son Haber'in YouTube kanalına konuşan Rasim Ozan Kütahyalı ise yerel yönetim sisteminin kökten değilşebileceğini iddia etti.

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Önemli kentlerin belediye başkanlığı koltuğu hem halkla direkt temas sağlanması hem de kamuoyu gücü oluşturma imkanları nedeniyle siyasilere avantaj sağlayan bir makam.

Önemli kentlerin belediye başkanlığı koltuğu hem halkla direkt temas sağlanması hem de kamuoyu gücü oluşturma imkanları nedeniyle siyasilere avantaj sağlayan bir makam.

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi belediyecilik kökenli isimlerin genel siyasette söz sahibi olması da son zamanlarda iktidara yakın medyada da sıkça şikayet edilen konulardan.

Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı ise belediye başkanlarının mülki amirler gibi cumhurbaşkanlığı tarafından atanabileceğini iddia etti.

Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı ise belediye başkanlarının mülki amirler gibi cumhurbaşkanlığı tarafından atanabileceğini iddia etti.

Bu yöntemle kayyumların da önüne geçilebileceğini savunurken DEM Parti'nin bu durumdan rahatsız olabileceğini açıkladı.

Kütahyalı'nın yerel yönetim sistemiyle ilgili iddiaları şöyle;

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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