Rasim Ozan Kütahyalı Belediye Başkanlarını Cumhurbaşkanının Atayacağını İddia Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında yerel yönetimlerle ilgili değişiklik sinyalleri vermesinin ardından ortaya çeşitli iddialar atıldı. Bir kısım bunun Terörsüz Türkiye projesi gereği başkanların yetkisini değiştirmek olarak algılarken bir kısmı da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi popüler isimlerin çıkması ve önemli belediyelerin son seçimlerde CHP'ye geçmesi nedeniyle başkanlık yetkilerinin daraltılacağı yönünde değerlendirdi. En Son Haber'in YouTube kanalına konuşan Rasim Ozan Kütahyalı ise yerel yönetim sisteminin kökten değilşebileceğini iddia etti.