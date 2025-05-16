Rasim Ozan Kütahyalı Belediye Başkanlarını Cumhurbaşkanının Atayacağını İddia Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında yerel yönetimlerle ilgili değişiklik sinyalleri vermesinin ardından ortaya çeşitli iddialar atıldı. Bir kısım bunun Terörsüz Türkiye projesi gereği başkanların yetkisini değiştirmek olarak algılarken bir kısmı da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi popüler isimlerin çıkması ve önemli belediyelerin son seçimlerde CHP'ye geçmesi nedeniyle başkanlık yetkilerinin daraltılacağı yönünde değerlendirdi. En Son Haber'in YouTube kanalına konuşan Rasim Ozan Kütahyalı ise yerel yönetim sisteminin kökten değilşebileceğini iddia etti.
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Önemli kentlerin belediye başkanlığı koltuğu hem halkla direkt temas sağlanması hem de kamuoyu gücü oluşturma imkanları nedeniyle siyasilere avantaj sağlayan bir makam.
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Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı ise belediye başkanlarının mülki amirler gibi cumhurbaşkanlığı tarafından atanabileceğini iddia etti.
Kütahyalı'nın yerel yönetim sistemiyle ilgili iddiaları şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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