Holding Korumaları Tarafından Dövülerek Öldürülen Erol Eğrek’in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Çalık Holding işçisi Erol Eğrek 10 yıldır 7 milyon liralık tazminatını alamadığı gerekçesiyle şirketin İstanbul Şişli’deki binasına gitti. Şirket yetkilileriyle görüşmek isteyen Eğrek, holdingin korumaları tarafından dövüldü. Aldığı darbeler nedeniyle fenalaşan Erol Eğrek hayatını kaybetti. Erol Eğrek’in son görüntüleri ortaya çıktı.
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Erol Eğrek, polis eşliğinde hastaneye getirildi. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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Yürüyerek gittiği hastaneden cenazesi çıktı.
Sosyal medyada Çalık Holding'e tepkiler çığ gibi. Şirketten açıklama geldi.
Erol Eğrek’in abisi yaşananlara isyan etti: “İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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