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Holding Korumaları Tarafından Dövülerek Öldürülen Erol Eğrek’in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Holding Korumaları Tarafından Dövülerek Öldürülen Erol Eğrek’in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.05.2025 - 14:40

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Çalık Holding işçisi Erol Eğrek 10 yıldır 7 milyon liralık tazminatını alamadığı gerekçesiyle şirketin İstanbul Şişli’deki binasına gitti. Şirket yetkilileriyle görüşmek isteyen Eğrek, holdingin korumaları tarafından dövüldü. Aldığı darbeler nedeniyle fenalaşan Erol Eğrek hayatını kaybetti. Erol Eğrek’in son görüntüleri ortaya çıktı.

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Erol Eğrek, polis eşliğinde hastaneye getirildi. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Yürüyerek gittiği hastaneden cenazesi çıktı.

Yürüyerek gittiği hastaneden cenazesi çıktı.

49 yaşındaki Erol Eğrek, Çalık Holding’ten 10 yıldır 7 milyon liralık tazminatını almadığı gerekçesiyle 9 Mayıs Cuma günü İstanbul Şişli’de bulunan şirket binasına gitti. Yanında getirdiği silahla bina önünde bulunan saksılara ateş ettiği iddia edilen Eğrek’e holdingin korumaları saldırı. Ortaya çıkan şiddet görüntülerde Eğrek’in dakikalarca darbedildiği görüldü.

Öte yandan Erol Eğrek, yasal işlemler kapsamında darp raporu almak için polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Baş, boyun ve göğsünde ağrı olduğunu belirten Eğrek hayatını kaybetti.

Skandal olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Sosyal medyada Çalık Holding'e tepkiler çığ gibi. Şirketten açıklama geldi.

Sosyal medyada Çalık Holding'e tepkiler çığ gibi. Şirketten açıklama geldi.

Çalık Holding tarafından yapılan açıklamada 'Bugüne kadar geçen 10 yıllık süreçte şirketimize karşı, haklarını almadığına dair birtakım iddialarla adli ve idari makamlara asılsız suçlamalarda bulunmuştur' denildi. Açıklama şöyle devam etti:

'Kişinin silahıyla direnmesi üzerine, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması adına süratle müdahale edilmiş ve emniyet mensuplarına teslim edilmiştir. Akşam saatlerinde, yetkili birimlerden, eylemi gerçekleştiren Erol Eğrek'in maalesef hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Öncelikle hayatını kaybeden merhum Erol Eğrek'e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Bugüne kadar geçen 10 yıllık süreçte şirketimize karşı, haklarını almadığına dair birtakım iddialarla adli ve idari makamlara asılsız suçlamalarda bulunmuştur. Başlatılan adli süreci yakından takip ediyor ve tüm yetkili makamlarla iletişim halinde hareket ediyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, resmi makamların açıklamaları dışında yapılacak yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Yaşanan hukuki süreçle ilgili gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.'

Erol Eğrek’in abisi yaşananlara isyan etti: “İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı.”

Erol Eğrek’in abisi yaşananlara isyan etti: “İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı.”

Abi Eğrek, “Darp edildikten sonra bize anlatılan şu; Darptan sonra polisler geliyor. Polisler de iki taraf da birbirinden şikayetçi olur diye hastaneye götürüyorlar. Hastaneden darp raporu alırken kardeşim fenalaşıyor. Bizi hastane polisi aradı. Bu de bu şekilde duyduk.

İnsan hayatı bu kadar ucuz olmaması lazım. Yargının önünde hesap versinler, sonuna kadar'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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