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Ünlü Modacı Barbaros Şansal Gözaltına Alındı

Ünlü Modacı Barbaros Şansal Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.05.2025 - 11:58

Ünlü modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını X hesabından paylaştı. Şansal'ın neden gözaltına alındığına dair bir açıklama yapılmadı.

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Barbaros Şansal'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Barbaros Şansal'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
twitter.com

'İstanbul Havalimanı transitte gözaltı!'

Gazeteci Onur Öncü, 'yakalamaya yönelik gözaltı işlemi' olduğunu belirtti.

Gazeteci Onur Öncü, 'yakalamaya yönelik gözaltı işlemi' olduğunu belirtti.
twitter.com

'Barbaros Şansal’a ulaşmaya çalıştım. Net iyi değildi konuşamadık ama mesaj attı. Yakalamaya yönelik bir gözaltı işlemi. İfadesini alacaklar. Umarım ifade sonrası herhangi bir sevk falan olmadan serbest bırakılır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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