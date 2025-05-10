Tazminatını 10 Yıldır Alamayan İşçi Erol Eğrek Holding Korumaları Tarafından Öldürüldü
Çalık Holding’ten 10 senedir alamadığı 7 milyon TL’lik tazminatını isteyen Erol Eğrek isimli işçi şirketin İstanbul Şişli’de bulunan binasına giderek yetkililerle görüşmek istedi. Eğrek'in yanında getirdiği silahla şirket bahçesinde bulunan saksıya üç el ateş ettiği iddia edilirken bu olayın ardından Çalık Holding’in yaklaşık 10 koruması tarafından dövüldü. Hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki Erol Eğrek hayatını kaybetti. Umut Sendikası’ndan yapılan açıklamada hayatını kaybeden Erol Eğrek için Çalık Holding önünde eylem düzenleneceği belirtildi.
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Erol Eğrek, olay öncesi sosyal medya hesaplarından bu videoyu paylaştı 👇
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"Kötü bir niyetim yok. Haklarım için uğraşıyorum. Fazladan para, sadaka hiçbir şey istemiyorum."
Hastaneye kaldırılan Eğrek, hayatını kaybetti.
Erol Eğrek için Çalık Holding önünde eylem yapılacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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