Tazminatını 10 Yıldır Alamayan İşçi Erol Eğrek Holding Korumaları Tarafından Öldürüldü

Olay 9 Mayıs Cuma günü İstanbul Şişli’de meydana geldi. 49 yaşındaki Erol Eğrek Çalık Holding’in Türkmenistan’daki fabrikasında çalışmış ve 10 yıldır da 7 milyon TL’lik tazminatını almak için mücadele ediyordu. Halk TV’de yer alan habere göre açtığı tazminat davalarını da kazanan Eğrek, davalara rağmen parasını yine alamadı.

Tazminatını konuşmak için Çalık Holding’e giden Eğrek, olaydan önce sosyal medya hesaplarından durumu anlatan bir video paylaştı. Eğrek videoda “10 yıldır uğraşıyorum ve tazminatlarımı alamıyorum. Kötü bir niyetim yoktur şu anki yaptığım eylemde. Kesinlikle haklarım için uğraşıyorum. Fazladan para, sadaka hiçbir şey istemiyorum. Tazminatımı versinler. Durum bu” ifadelerini kullandı.