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Tazminatını 10 Yıldır Alamayan İşçi Erol Eğrek Holding Korumaları Tarafından Öldürüldü

Tazminatını 10 Yıldır Alamayan İşçi Erol Eğrek Holding Korumaları Tarafından Öldürüldü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.05.2025 - 09:48

Çalık Holding’ten 10 senedir alamadığı 7 milyon TL’lik tazminatını isteyen Erol Eğrek isimli işçi şirketin İstanbul Şişli’de bulunan binasına giderek yetkililerle görüşmek istedi. Eğrek'in yanında getirdiği silahla şirket bahçesinde bulunan saksıya üç el ateş ettiği iddia edilirken bu olayın ardından Çalık Holding’in yaklaşık 10 koruması tarafından dövüldü. Hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki Erol Eğrek hayatını kaybetti. Umut Sendikası’ndan yapılan açıklamada hayatını kaybeden Erol Eğrek için Çalık Holding önünde eylem düzenleneceği belirtildi.

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Erol Eğrek, olay öncesi sosyal medya hesaplarından bu videoyu paylaştı 👇

"Kötü bir niyetim yok. Haklarım için uğraşıyorum. Fazladan para, sadaka hiçbir şey istemiyorum."

"Kötü bir niyetim yok. Haklarım için uğraşıyorum. Fazladan para, sadaka hiçbir şey istemiyorum."

Olay 9 Mayıs Cuma günü İstanbul Şişli’de meydana geldi. 49 yaşındaki Erol Eğrek  Çalık Holding’in Türkmenistan’daki fabrikasında çalışmış ve 10 yıldır da 7 milyon TL’lik tazminatını almak için mücadele ediyordu. Halk TV’de yer alan habere göre açtığı tazminat davalarını da kazanan Eğrek, davalara rağmen parasını yine alamadı. 

Tazminatını konuşmak için Çalık Holding’e giden Eğrek, olaydan önce sosyal medya hesaplarından durumu anlatan bir video paylaştı. Eğrek videoda “10 yıldır uğraşıyorum ve tazminatlarımı alamıyorum. Kötü bir niyetim yoktur şu anki yaptığım eylemde. Kesinlikle haklarım için uğraşıyorum. Fazladan para, sadaka hiçbir şey istemiyorum. Tazminatımı versinler. Durum bu” ifadelerini kullandı.

Hastaneye kaldırılan Eğrek, hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan Eğrek, hayatını kaybetti.

Şişli’deki holding binasına giden Eğrek, yanında getirdiği silahı kafasına dayadı. Binanın önünde bulunan saksıya ateş ettiği iddia edilen Eğrek’e o sırada yaklaşık 10 koruma sert müdahalede bulundu. Dakikalar boyunca Eğrek’i darbeden korumaların o anları kameralara yansıdı. 

Darp sonucu fenalaşan Eğrek, hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eğrek, hayatını kaybetti.

Erol Eğrek için Çalık Holding önünde eylem yapılacak.

Erol Eğrek için Çalık Holding önünde eylem yapılacak.
twitter.com

Umut Sendikası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Çalık Holding önündeyiz!

Tazminat hakkını istediği için Çalık Holding tarafından katledilen Erol Eğrek için eylemdeyiz. Tüm kamuoyunu katil holding düzenine karşı işçi Erol Eğrek’in hesabını sormaya çağırıyoruz!

10 Mayıs Cumartesi, 16.30

Esentepe mh Büyükdere cd No:163 Şişli'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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