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Sahte SMS’li Çin Menşeli Dolandırıcılık: MİT’ten Sahte Baz İstasyonu Operasyonu

Sahte SMS’li Çin Menşeli Dolandırıcılık: MİT’ten Sahte Baz İstasyonu Operasyonu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.05.2025 - 11:11

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul'da sahte baz istasyonu kurarak siber casusluk yapan yabancı uyruklu 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Dolandırıcıları vatandaşların sahte içerikli SMS mesajı şikayetleri yakalattı. Dolandırıcılar kamu kurumları ve kurumsal firmaların adını kullanarak gönderdikleri kısa mesajlarla Çin menşeli cihazlarla sahte baz istasyonu kurup vatandaşları dolandırdı.

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Çin menşeli cihazlar aracılığıyla sahte baz istasyonu kurmuşlar.

Çin menşeli cihazlar aracılığıyla sahte baz istasyonu kurmuşlar.

MİT’in sahte baz istasyonu operasyonun detayları ağızları açık bıraktı. Resmi kurumlar ve firmaların adını kullanan dolandırıcılar vatandaşlara bu isimlerle kısa mesaj (SMS) gönderdi. Ancak mesajlara yönelik şikayetler artınca teknik inceleme başlatıldı. Mesajları inceleyen MİT, olayın sahte baz istasyonu yöntemiyle gerçekleştirildiğini değerlendirdi.

İncelemer sonucunda Çin menşeli olduğu belirlenen cihazlar aracılığıyla sahte baz istasyonu kurulduğu tespit edildi.

Cep telefonlarının bu sahte istasyonlara bağlanması sağlanarak, kullanıcılara GSM Operatörü gibi hareket edip ödeme talebinde bulunan sahte mesajlar gönderildiği belirlendi.

Kredi kartı bilgilerini ele geçirmişler.

Kredi kartı bilgilerini ele geçirmişler.

Yapılan teknik takipte dolandırıcıların “Patron” kod isimli bir kişiden talimat aldığı ortaya çıktı. İstanbul, İzmir, Yalova, Bursa’da geniş kitleyi hedef alan dolandırıcılar cihazlarla topladıkları verileri ve kullanıcı bilgilerini Çin merkezli bir sunucuya aktardığı, bu verileri daha sonra yabancı menşeli bir uygulama üzerinden hedef odaklı oltalama saldırılarında kullandığı ve bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerini paylaşarak ödeme yaptığı belirlendi.

Cihazları Çin uyruklu şirketten almışlar.

Cihazları Çin uyruklu şirketten almışlar.

Düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli, kiraladıkları araçlar içerisinde suçüstü yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şebekenin teknik cihazları İstanbul'da elektronik malzeme satışı yapan Çin uyruklu bir şirket sahibinden tedarik ettiği tespit edildi. Söz konusu kişi de gözaltına alındı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Halil Değerli

Bu ülke hergün kendini aşarak geriliyor... 😡😡😡

Berke Ata

Yerlimiz yetmiyor , Yabancı belirli belirsiz " ithal 😡 dolandıcılar doldu her yer ..

Salgın Hastalık

Telefonla hiç bir şekilde banka iletişim kurarak para isteyemez vb diye kanun çıkartılamıyor mu? Reklamda yapmayıversin şu bankalar, enteresan. Kanun çıksa z... Devamını Gör