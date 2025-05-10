Sahte SMS’li Çin Menşeli Dolandırıcılık: MİT’ten Sahte Baz İstasyonu Operasyonu
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul'da sahte baz istasyonu kurarak siber casusluk yapan yabancı uyruklu 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Dolandırıcıları vatandaşların sahte içerikli SMS mesajı şikayetleri yakalattı. Dolandırıcılar kamu kurumları ve kurumsal firmaların adını kullanarak gönderdikleri kısa mesajlarla Çin menşeli cihazlarla sahte baz istasyonu kurup vatandaşları dolandırdı.
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Çin menşeli cihazlar aracılığıyla sahte baz istasyonu kurmuşlar.
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Kredi kartı bilgilerini ele geçirmişler.
Cihazları Çin uyruklu şirketten almışlar.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Bu ülke hergün kendini aşarak geriliyor... 😡😡😡
Yerlimiz yetmiyor , Yabancı belirli belirsiz " ithal 😡 dolandıcılar doldu her yer ..
Telefonla hiç bir şekilde banka iletişim kurarak para isteyemez vb diye kanun çıkartılamıyor mu? Reklamda yapmayıversin şu bankalar, enteresan. Kanun çıksa z... Devamını Gör