Sahte SMS’li Çin Menşeli Dolandırıcılık: MİT’ten Sahte Baz İstasyonu Operasyonu

Yapılan teknik takipte dolandırıcıların “Patron” kod isimli bir kişiden talimat aldığı ortaya çıktı. İstanbul, İzmir, Yalova, Bursa’da geniş kitleyi hedef alan dolandırıcılar cihazlarla topladıkları verileri ve kullanıcı bilgilerini Çin merkezli bir sunucuya aktardığı, bu verileri daha sonra yabancı menşeli bir uygulama üzerinden hedef odaklı oltalama saldırılarında kullandığı ve bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerini paylaşarak ödeme yaptığı belirlendi.