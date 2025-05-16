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Polislere “Siz Kimsiniz Lan! O... Çocukları” Diyen Eski AKP Yozgat Sarıkaya İlçe Başkanı Tutuklandı

Polislere “Siz Kimsiniz Lan! O... Çocukları” Diyen Eski AKP Yozgat Sarıkaya İlçe Başkanı Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.05.2025 - 11:38

Nevşehir'de 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan işlem yapılan Eski AKP Yozgat Sarıkaya İlçe Başkanı Osman Turan Karataş çılgına döndü. Ekol TV'nin haberine göre; Polislere küfürler ederek 'Şerefsizlik yapma lan! Siz kimsiniz lan! O...çocukları!' şeklinde bağıran Osman Turan Karataş, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

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Hakkında işlem uygulayan polislere küfürler eden Eski AKP Yozgat Sarıkaya İlçe Başkanı Osman Turan Karataş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında işlem uygulayan polislere küfürler eden Eski AKP Yozgat Sarıkaya İlçe Başkanı Osman Turan Karataş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nevşehir’de devriye görevinde olan iki polis, Eski AKP Yozgat Sarıkaya İlçe Başkanı Osman Turan Karataş hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan işlem uyguladı. Polislerin bu uygulamasına çok sinirlenen Karataş polislere fiziki mukavemette bulunarak birini yaraladı. Bununla da yetinmeyen Osman Turan Karataş polis memurlarına “Şerefsizlik yapma lan! Siz kimsiniz lan! O...çocukları!' şeklinde sözlerle hakaret etti. 

Yaşananlar sonrasında gözaltına alınan Osman Turan Karataş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İşte yaşananların görüntüleri...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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