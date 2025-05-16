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Ünlü İş İnsanı Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin Tutuklandı

Ünlü İş İnsanı Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.05.2025 - 08:19

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin’in Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandığı ortaya çıktı. Kemal Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yurt dışında olduğunu söyleyerek tutukluluğunu yakın çevresinden sakladığı iddia edildi.

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Geçtiğimiz hafta, İstanbul Büyükçekmece Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturması başlatılmıştı.

Geçtiğimiz hafta, İstanbul Büyükçekmece Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturması başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesi'nce hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istenmişti.

Ekol TV yer alan habere göre, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, soruşturma kapsamında tutuklandı.

Ekol TV yer alan habere göre, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, soruşturma kapsamında tutuklandı.

Habere göre, iş insanı Şahin, tutukluluğunu saklamak için yakın çevresine yurt dışında olduğunu söyledi. Şahin'in sosyal medya hesabında iki gün önce paylaşılan videolu mesajda, Mısır'da olduğunu yazmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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