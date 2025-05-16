Ünlü İş İnsanı Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin Tutuklandı
Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin’in Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandığı ortaya çıktı. Kemal Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yurt dışında olduğunu söyleyerek tutukluluğunu yakın çevresinden sakladığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz hafta, İstanbul Büyükçekmece Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturması başlatılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekol TV yer alan habere göre, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, soruşturma kapsamında tutuklandı.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın