Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin Kimdir? Kemal Şahin Tutuklandı mı?

Kemal Şahin, kariyer hayatına 1982 yılında Aachen'da kurduğu hediyelik eşya dükkanı ile adım attı. 'Santex Moden GmbH' zaman içerisinde genişledi, toptan ve perakende fiması kurarak Şahinler Holding'in temelleri atılmış oldu.

Şahin, günümüzde 1 milyar dolar cirosu ve 10 bin çalışanı ile 8 sektörde faaliyet gösteren Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Şirket ise 170 ülkede ihracat yapıyor.

Ünlü iş insanı Şahin aynı zamanda, Türk -Alman Tekstilciler Birliği'nin (TÜDET) kurucusudur. Pek çok vakıf ve derneğin de kuruculuğunu üstlenmiş, yönetim kurullarında da yer almaktadır.