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Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin Kimdir? Kemal Şahin Tutuklandı mı?

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin Kimdir? Kemal Şahin Tutuklandı mı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.05.2025 - 12:00

Şahinler Holding'in yönetim kurulu başkanı Kemal Şahin, sık sık gündeme gelen iş insanları arasında yer alıyor. Şahinler Holding'in temellerini atan Şahin, 1997 yılında Almanya'da 'Yılın İş Adamı' ödülüne layık görülmüştü. Hakkındaki soruşturma iddiaları ise şirketi ve hayatı hakkında pek çok bilginin merak edilmesine neden oldu. Peki Kemal Şahin kimdir? Kemal Şahin kaç yaşında, nereli? Kemal Şahin tutuklandı mı? 

İşte, detaylar...

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Kemal Şahin Kimdir?

Kemal Şahin Kimdir?
imgfinans.milliyet.com.tr

Kemal Şahin, Konya ilinin Beyşehir ilçesine bağlı Taşlıpınar köyünde dünyaya geldi. Eğitim hayatına burada başlayan Şahin, ortaokul eğitimini Seydişehir'de, liseyi ise Konya Lisesi'nde yatılı olarak tamamladı. Daha sonra ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 

Almanya'da Aachen Teknik Üniversitesi'nde burslu olarak Metalurji Mühendisliği'nde okudu.

Kemal Şahin Nereli?

Kemal Şahin, Konya'nın Taşlıpınar Köyü'nde dünyaya geldi.

Kemal Şahin'in Kariyer Hayatı

Kemal Şahin'in Kariyer Hayatı

Kemal Şahin, kariyer hayatına 1982 yılında Aachen'da kurduğu hediyelik eşya dükkanı ile adım attı. 'Santex Moden GmbH' zaman içerisinde genişledi, toptan ve perakende fiması kurarak Şahinler Holding'in temelleri atılmış oldu. 

Şahin, günümüzde 1 milyar dolar cirosu ve 10 bin çalışanı ile 8 sektörde faaliyet gösteren Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Şirket ise 170 ülkede ihracat yapıyor.

Ünlü iş insanı Şahin aynı zamanda, Türk -Alman Tekstilciler Birliği'nin (TÜDET) kurucusudur. Pek çok vakıf ve derneğin de kuruculuğunu üstlenmiş, yönetim kurullarında da yer almaktadır.

Kemal Şahin'in Ödülleri ve Kitapları

Kemal Şahin'in Ödülleri ve Kitapları

  • 1997 yılında Almanya'da 'Yılın İş Adamı' Ödülü

  • 1998 yılında Avrupa Kulübü (Club of Europe) tarafından  “Avrupa Onur Girişimcisi” Ödülü

  • 2000 yılında T.C. 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından “Devlet Üstün Hizmet Madalyası”

  • 2000 yılında Selçuk Üniversitesi tarafından İşletme Ana Bilim Dalı'nda “Fahri Doktora” ünvanı

  • 2010 yılında Köln ve Çevresi Zanaatkarlar Birliği tarafından “Girişimcilik Ustası” Ödülü

  • 2014 yılında Almanya Cumhurbaşkanlığı tarafından “1. Sınıf Liyakat Nişanı”

  • 2014 yılında Edirne Belediye Başkanı tarafından ' Fahri Hemşehrilik Beraatı'na layık görülmüştür. 

Kemal Şahin'in Kitapları 

  • Zirvedeki Şahin - Mart 2000 

  • Gurbetteki Şahin (Der Falke in der Fremde) - 2022 (Almanya'da yayınlandı)

Kemal Şahin Tutuklandı mı?

Kemal Şahin Tutuklandı mı?

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin’in Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması dahilinde tutuklandığı idda edildi. 

Ekol TV yer alan habere göre, Şahin'in tutukluluğu yakın çevresi tarafından saklanıyor. Geçtiğimiz günlerde Şahin'in sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Mısır'da olduğu belirtilmişti.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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