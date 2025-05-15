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İlber Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi Öğrencileri ile Karşı Karşıya Geldi: “Okulun Kapanmasını İstemiyorum”

İlber Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi Öğrencileri ile Karşı Karşıya Geldi: “Okulun Kapanmasını İstemiyorum”

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
16.05.2025 - 00:24

“Altı yaşında evlilik olabilir” diyen ilahiyatçı Nureddin Yıldız'ın, Boğaziçi Üniversitesi’ne konuşmacı olarak gelmesi sonrası ortalık karıştı. Protestolara Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de katıldı. Ancak tarihçi ve aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi'nin senato üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, üniversite öğrencileri ile karşı karşıya geldi.

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“Altı yaşında evlilik olabilir” diyen ilahiyatçı Nureddin Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi'ne konuşmacı olarak davet edilmişti. Boğaziçi'nde başlayan protestolar Galatasaray Üniversitesi'ne de sıçradı.

“Altı yaşında evlilik olabilir” diyen ilahiyatçı Nureddin Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi'ne konuşmacı olarak davet edilmişti. Boğaziçi'nde başlayan protestolar Galatasaray Üniversitesi'ne de sıçradı.

Protestolarda 97 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi gözaltına alındı. Öğrencilerinden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

Bugün de Galatasaray Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız'a yönelik yapılan protestoya İlber Ortaylı'dan engel geldi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Galatasaray Üniversitesi öğrencileri arasında gergin anlar yaşandı. Ortaylı ile öğrenciler arasında çıkan tartışma sosyal medyaya yansıdı.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Galatasaray Üniversitesi öğrencileri arasında gergin anlar yaşandı. Ortaylı ile öğrenciler arasında çıkan tartışma sosyal medyaya yansıdı.

Ortaylı'nın videoda, bir öğrenciye ''Sus, bakalım. Önce beni dinle. Türkçe'ni anlamıyorum'' dediği görüldü.

Sözlerine devam eden Ortaylı, ''Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum'' dedi.

Öğrenciler, Ortaylı'ya ''Pedofiliyi savunan hoca mı olur'' diyerek karşılık verdi.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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