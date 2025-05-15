Timur Soykan'dan Boykot İddiası: “'Boykot' Tweet’i Sebebiyle Şikayet Ediyor ve Kiracı Gözaltına Alınıyor''

Olayı yayında anlatan Timur Soykan, “Bir ev sahibi, kiracısını evden çıkartamıyor. Daha sonra kiracısını attığı “Boykot” tweet’i sebebiyle şikayet ediyor ve kiracı gözaltına alınıyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na destek için düzenlenen mitingde boykot çağrısında bulunmuş ve içerisinde birçok markayı bulunduran listeleri bir bir açıklamıştı.