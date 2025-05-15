Timur Soykan'dan Boykot İddiası: “'Boykot' Tweet’i Sebebiyle Şikayet Ediyor ve Kiracı Gözaltına Alınıyor''
Gazeteciler Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan Onlar TV adlı YouTube kanalı üzerinden yayın yapmaya devam ediyor. Burada konuşan Timur Soykan, bir ev sahibinin kiracısını evden çıkarmak için CHP'nin başlattığı boykot açıklamasını kullandığını açıkladı.
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Halk TV ekranlarında ‘Kayda Geçsin’ programıyla gündemi yorumlayan gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Timur Soykan, Barış Terkoğlu ve Şule Aydın kanalla yollarını ayırmalarının ardından YouTube’da program yapmaya başladı.
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İsmi açıklanmayan bir ev sahibinin kiracısını çıkarmak için CHP'nin başlattığı boykot açıklamasını kullandığını açıkladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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