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Timur Soykan'dan Boykot İddiası: “'Boykot' Tweet’i Sebebiyle Şikayet Ediyor ve Kiracı Gözaltına Alınıyor''

Timur Soykan'dan Boykot İddiası: “'Boykot' Tweet’i Sebebiyle Şikayet Ediyor ve Kiracı Gözaltına Alınıyor''

Kiracı Ev Sahibi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.05.2025 - 23:35

Gazeteciler Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan Onlar TV adlı YouTube kanalı üzerinden yayın yapmaya devam ediyor. Burada konuşan Timur Soykan, bir ev sahibinin kiracısını evden çıkarmak için CHP'nin başlattığı boykot açıklamasını kullandığını açıkladı.

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Halk TV ekranlarında ‘Kayda Geçsin’ programıyla gündemi yorumlayan gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Timur Soykan, Barış Terkoğlu ve Şule Aydın kanalla yollarını ayırmalarının ardından YouTube’da program yapmaya başladı.

Halk TV ekranlarında ‘Kayda Geçsin’ programıyla gündemi yorumlayan gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Timur Soykan, Barış Terkoğlu ve Şule Aydın kanalla yollarını ayırmalarının ardından YouTube’da program yapmaya başladı.

‘Onlar TV’ ismiyle başlayan kanalda ilk canlı yayınını gerçekleştiren gazeteciler, kısa sürede binlerce aboneye ulaştı.

Gazeteciler, burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Timur Soykan ise bir ev sahibinin kiracısını evden çıkarmak için başvurduğu yöntemi yayında açıkladı.

İsmi açıklanmayan bir ev sahibinin kiracısını çıkarmak için CHP'nin başlattığı boykot açıklamasını kullandığını açıkladı.

İsmi açıklanmayan bir ev sahibinin kiracısını çıkarmak için CHP'nin başlattığı boykot açıklamasını kullandığını açıkladı.

Olayı yayında anlatan Timur Soykan, “Bir ev sahibi, kiracısını evden çıkartamıyor. Daha sonra kiracısını attığı “Boykot” tweet’i sebebiyle şikayet ediyor ve kiracı gözaltına alınıyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelEkrem İmamoğlu'na destek için düzenlenen mitingde boykot çağrısında bulunmuş ve içerisinde birçok markayı bulunduran listeleri bir bir açıklamıştı.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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