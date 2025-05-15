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Gülistan Koçyiğit TBMM'de Kürtçe Konuşmaya Başladı: MHP'li Celal Adan Mikrofonu Kapattı

Gülistan Koçyiğit TBMM'de Kürtçe Konuşmaya Başladı: MHP'li Celal Adan Mikrofonu Kapattı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.05.2025 - 22:49

MHP'li ve DEM Partili vekiller arasında Meclis'te kriz çıktı. DEM Partili Gülistan Koçyiğit, TBMM'de Kürtçe konuşmaya başlayınca MHP'li Celal Adan mikrofonu kapattı.

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PKK'nin fesih kararına ilişkin gelişmeler devam ederken Meclis'te dikkat çeken bir olay yaşandı.

PKK'nin fesih kararına ilişkin gelişmeler devam ederken Meclis'te dikkat çeken bir olay yaşandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, TBMM'de yaptığı konuşmasına Türkçeyle başladı. Ancak Kürtçe konuşarak devam etmek istedi. 'Bir halkın dili onun onurudur, onurlu yaşam mücadelemizi sonuna kadar yükseltecek bu yaşamı hep birlikte kuracağız' dedikten sonra Kürtçe konuşmaya başlayan Koçyiğit'in mikrofonun sesi kapatıldı.

Yeniden sesi açılan ve bu duruma tepki gösteren Koçyiğit, “Sayın başkan, sayın vekiller yine mikrofonumu kapattınız gözden kaçmadı kayıtlara geçsin. Bu günlerin geride kalacağı umudunu tekrar dinlendirmek istiyorum. Umarım bir gün bu mecliste Kürtçe konuştuğumuzda” dedi.

Yeniden sesi açılan ve bu duruma tepki gösteren Koçyiğit, “Sayın başkan, sayın vekiller yine mikrofonumu kapattınız gözden kaçmadı kayıtlara geçsin. Bu günlerin geride kalacağı umudunu tekrar dinlendirmek istiyorum. Umarım bir gün bu mecliste Kürtçe konuştuğumuzda” dedi.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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