Gülistan Koçyiğit TBMM'de Kürtçe Konuşmaya Başladı: MHP'li Celal Adan Mikrofonu Kapattı

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, TBMM'de yaptığı konuşmasına Türkçeyle başladı. Ancak Kürtçe konuşarak devam etmek istedi. 'Bir halkın dili onun onurudur, onurlu yaşam mücadelemizi sonuna kadar yükseltecek bu yaşamı hep birlikte kuracağız' dedikten sonra Kürtçe konuşmaya başlayan Koçyiğit'in mikrofonun sesi kapatıldı.