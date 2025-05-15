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Yargı Paketi İnfaz Düzenlemesinin Detayları Belli Oldu: 55 Bin Mahkuma Örtülü Af Getirilecek

Yargı Paketi İnfaz Düzenlemesinin Detayları Belli Oldu: 55 Bin Mahkuma Örtülü Af Getirilecek

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.05.2025 - 21:37

10. Yargı Paketi infaz düzenlemesinin son durumuna ilişkin detaylar belli oldu. Önümüzdeki günlerde TBMM gündeminde yer alması bekleniyor. Now Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre, yeni yargı paketi ile 55 bin mahkuma örtülü af getirileceği iddia edildi.

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Yeni düzenlemeye ilişkin detaylar gündeme gelmeye devam ederken, ''Af yasası Meclis'ten geçti mi, Mahkumlara genel ve kısmi af çıkacak mı?'' sorularının cevabı merak konusu oldu.

Yeni düzenlemeye ilişkin detaylar gündeme gelmeye devam ederken, ''Af yasası Meclis'ten geçti mi, Mahkumlara genel ve kısmi af çıkacak mı?'' sorularının cevabı merak konusu oldu.

Yapılan açıklamalarda 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti.

Adalet Bakanlığı tarafından çalışmalarına devam edilen 10. Yargı Yargı Paketi infaz düzenlemesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Now Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre, yeni yargı paketi ile 55 bin mahkuma örtülü af getirileceği iddia edildi.

Now Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre, yeni yargı paketi ile 55 bin mahkuma örtülü af getirileceği iddia edildi.

İnfaz düzenlemesinden yararlanarak cezaevinden tahliye edilecekler arasında cinayet, yaralama, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, rüşvet ve uyuşturucu suçlarından hüküm giyen suçlular da yer alıyor.

Yaklaşık 55 bin kişiye örtülü af getiren düzenleme ile, 12 yıl ceza alan bir hükümlüye 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olabilecek. 

Yeni düzenleme ile birlikte 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle cezaevinde olan hükümlüleri kapsıyor. Düzenleme ile hükümlüler, kapalı cezaevinden 3 yıl erken açık cezaevine geçebilme hakkı elde edecek.

Cezasının 8'de 1'ini cezaevinde geçirenler tahliye edilecek. Bir başka deyişle, 12 yıl ceza alan bir hükümlü, iyi hal indirimi ve yeni infaz düzenlemesiyle yaklaşık 9 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye olacak.

Cezasının 8'de 1'ini cezaevinde geçirenler tahliye edilecek. Bir başka deyişle, 12 yıl ceza alan bir hükümlü, iyi hal indirimi ve yeni infaz düzenlemesiyle yaklaşık 9 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye olacak.

Hasta hükümlülere cezalarını evlerinde çekme imkanı sunan maddenin de kapsamı genişleyecek. Mevcut uygulamada, 5 yıl ve daha az hapis cezasına mahkum olan hasta ya da engelli hükümlüler için uygulanan 'konutta ceza çekme' uygulaması, yeni düzenlemeyle birlikte 10 yıl ve altında hapis cezası alanları kapsayacak.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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