Yargı Paketi İnfaz Düzenlemesinin Detayları Belli Oldu: 55 Bin Mahkuma Örtülü Af Getirilecek
10. Yargı Paketi infaz düzenlemesinin son durumuna ilişkin detaylar belli oldu. Önümüzdeki günlerde TBMM gündeminde yer alması bekleniyor. Now Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre, yeni yargı paketi ile 55 bin mahkuma örtülü af getirileceği iddia edildi.
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Yeni düzenlemeye ilişkin detaylar gündeme gelmeye devam ederken, ''Af yasası Meclis'ten geçti mi, Mahkumlara genel ve kısmi af çıkacak mı?'' sorularının cevabı merak konusu oldu.
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Now Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre, yeni yargı paketi ile 55 bin mahkuma örtülü af getirileceği iddia edildi.
Cezasının 8'de 1'ini cezaevinde geçirenler tahliye edilecek. Bir başka deyişle, 12 yıl ceza alan bir hükümlü, iyi hal indirimi ve yeni infaz düzenlemesiyle yaklaşık 9 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye olacak.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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