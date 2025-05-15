Yargı Paketi İnfaz Düzenlemesinin Detayları Belli Oldu: 55 Bin Mahkuma Örtülü Af Getirilecek

İnfaz düzenlemesinden yararlanarak cezaevinden tahliye edilecekler arasında cinayet, yaralama, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, rüşvet ve uyuşturucu suçlarından hüküm giyen suçlular da yer alıyor.

Yaklaşık 55 bin kişiye örtülü af getiren düzenleme ile, 12 yıl ceza alan bir hükümlüye 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olabilecek.

Yeni düzenleme ile birlikte 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle cezaevinde olan hükümlüleri kapsıyor. Düzenleme ile hükümlüler, kapalı cezaevinden 3 yıl erken açık cezaevine geçebilme hakkı elde edecek.