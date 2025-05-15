Cüneyt Özdemir, 'Kürt Hareketi''ne Terapi Öneren Hayal Köseoğlu ile Dalga Geçti

Son olarak 'Hudutsuz Sevda' dizisinde yer alan oyuncu Hayal Köseoğlu, paylaşımında, 'Çerkes ve yay burcu bir kadın olarak Kürt hareketini inanılmaz dramatik buluyorum. Yani abi tamam, tamam sensin ya. En önemli sensin. Sen benim doğum günümü kutlamadın diye darlayan arkadaş gibi darım darım darlıyorlar ülkeyi senelerdir. Arkadaşlar bırakın ülke bazını, dünya bazında yapılan en büyük ayrımcılık, soykırım, asimilasyon, baskı milletlere değil cinsiyete dayalıdır. Bu dünyanın, bu coğrafyanın ve bu ülkenin en büyük sorunu kadın sorunudur. Biz kalkıp silahlanıp hak aramıyorsak size ne oluyor? Benim e-Devlet'te gerçekten Çerkistan yazıyor. Düşüyor muyum sokaklara 'hani benim Çerkistan'ım' diye? Yemin ederim anlamıyorum, eski sevgiliye takık gidikler gibi yıllardır kafayı yediniz. Terapiye gidin ya!' diye yazdı.

Bu paylaşım kısa sürede tepki çekerken, sinema yorumcusu Zeynep Ocak, Köseoğlu'na 'Gördüğüm ilk yerde yüzüne tükürürüm senin' dedi.