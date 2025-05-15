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Cüneyt Özdemir, 'Kürt Hareketi''ne Terapi Öneren Hayal Köseoğlu ile Dalga Geçti

Cüneyt Özdemir, 'Kürt Hareketi''ne Terapi Öneren Hayal Köseoğlu ile Dalga Geçti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.05.2025 - 18:30

Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun PKK'nın fesih açıklaması sonrası yaptığı yoruma tepkiler çığ gibi büyüdü. Tepkilere gazeteci Cüneyt Özdemir de katıldı. Özdemir, sosyal medya kanalında ''Kürt hareketini inanılmaz dramatik buluyorum. Terapiye gidin ya'' diyen Köseoğlu ile dalga geçti.

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PKK'nın fesih açıklamasının ardından paylaşım yapan oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medyada gündem oldu.

PKK'nın fesih açıklamasının ardından paylaşım yapan oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medyada gündem oldu.

Son olarak 'Hudutsuz Sevda' dizisinde yer alan oyuncu Hayal Köseoğlu, paylaşımında, 'Çerkes ve yay burcu bir kadın olarak Kürt hareketini inanılmaz dramatik buluyorum. Yani abi tamam, tamam sensin ya. En önemli sensin. Sen benim doğum günümü kutlamadın diye darlayan arkadaş gibi darım darım darlıyorlar ülkeyi senelerdir. Arkadaşlar bırakın ülke bazını, dünya bazında yapılan en büyük ayrımcılık, soykırım, asimilasyon, baskı milletlere değil cinsiyete dayalıdır. Bu dünyanın, bu coğrafyanın ve bu ülkenin en büyük sorunu kadın sorunudur. Biz kalkıp silahlanıp hak aramıyorsak size ne oluyor? Benim e-Devlet'te gerçekten Çerkistan yazıyor. Düşüyor muyum sokaklara 'hani benim Çerkistan'ım' diye? Yemin ederim anlamıyorum, eski sevgiliye takık gidikler gibi yıllardır kafayı yediniz. Terapiye gidin ya!' diye yazdı.

Bu paylaşım kısa sürede tepki çekerken, sinema yorumcusu Zeynep Ocak, Köseoğlu'na 'Gördüğüm ilk yerde yüzüne tükürürüm senin' dedi.

Tepki gösterenlere gazeteci Cüneyt Özdemir de dahil oldu. Özdemir kanalında yayınladığı videoda oyuncu Hayal Köseoğlu ile dalga geçti.

Tepki gösterenlere gazeteci Cüneyt Özdemir de dahil oldu. Özdemir kanalında yayınladığı videoda oyuncu Hayal Köseoğlu ile dalga geçti.

Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun adını bu zamana kadar hiç duymadığını dile getiren Özdemir, ''Tutmayın küçük enişteyi. Kadın ve yay burcuymuş'' dedi.

Hayal Köseoğlu'nun paylaşımını okuyan Özdemir videoda şunları söyledi:

''Hayal kardeşim ne yiyorsun, ne içiyorsun bize söyle. Biz de yiyip içelim. Gerçekten bu kafalara ulaşmak kolay değil. Çerkistan diye bir şey mi var kardeşim. Bu genel kültürle her yerde oynar.''

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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