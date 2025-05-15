Cüneyt Özdemir, 'Kürt Hareketi''ne Terapi Öneren Hayal Köseoğlu ile Dalga Geçti
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun PKK'nın fesih açıklaması sonrası yaptığı yoruma tepkiler çığ gibi büyüdü. Tepkilere gazeteci Cüneyt Özdemir de katıldı. Özdemir, sosyal medya kanalında ''Kürt hareketini inanılmaz dramatik buluyorum. Terapiye gidin ya'' diyen Köseoğlu ile dalga geçti.
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PKK'nın fesih açıklamasının ardından paylaşım yapan oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medyada gündem oldu.
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Tepki gösterenlere gazeteci Cüneyt Özdemir de dahil oldu. Özdemir kanalında yayınladığı videoda oyuncu Hayal Köseoğlu ile dalga geçti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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