Sallama Bilgiler Vererek Kafa Ütüleyen Erkek Çekiciliğine X Kullanıcılarından Örnekler
Kâh gülmek kâh gündeme dair bilgilenmek için sıklıkla başvurduğumuz ve aradan ne kadar zaman geçerse geçsin X adına alışamayacağımız Twitter'da konumuz 'erkek çekiciliği.' Üstelik sallama bilgiler veren erkek çekiciliği. X'te bir kullanıcı ortaya bombayı attı ve goygoycular da sallama bilgiler veren erkek çekiciliğine kahkaha attıran örnekler verdi.
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Kahkaha atmak isteyenleri hadi böyle alalım!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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