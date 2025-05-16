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Sallama Bilgiler Vererek Kafa Ütüleyen Erkek Çekiciliğine X Kullanıcılarından Örnekler

Sallama Bilgiler Vererek Kafa Ütüleyen Erkek Çekiciliğine X Kullanıcılarından Örnekler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.05.2025 - 17:15

Kâh gülmek kâh gündeme dair bilgilenmek için sıklıkla başvurduğumuz ve aradan ne kadar zaman geçerse geçsin X adına alışamayacağımız Twitter'da konumuz 'erkek çekiciliği.' Üstelik sallama bilgiler veren erkek çekiciliği. X'te bir kullanıcı ortaya bombayı attı ve goygoycular da sallama bilgiler veren erkek çekiciliğine kahkaha attıran örnekler verdi.

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Kahkaha atmak isteyenleri hadi böyle alalım!

Kahkaha atmak isteyenleri hadi böyle alalım!
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'@bengulduum' isimli X kullanıcısının yaptığı bu paylaşıma kullanıcılardan onlarca örnek geldi. İşte o örnekler 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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