Sallama Bilgiler Vererek Kafa Ütüleyen Erkek Çekiciliğine X Kullanıcılarından Örnekler

Kâh gülmek kâh gündeme dair bilgilenmek için sıklıkla başvurduğumuz ve aradan ne kadar zaman geçerse geçsin X adına alışamayacağımız Twitter'da konumuz 'erkek çekiciliği.' Üstelik sallama bilgiler veren erkek çekiciliği. X'te bir kullanıcı ortaya bombayı attı ve goygoycular da sallama bilgiler veren erkek çekiciliğine kahkaha attıran örnekler verdi.